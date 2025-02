Vermoedelijke opstelling Ajax: toptalent keert tegen Union terug in de basis

Ajax-trainer Francesco Farioli lijkt donderdagavond in de returnwedstrijd tegen Union Sint-Gillis opnieuw een basisplaats in te gaan ruimen voor Jorthy Mokio. De zestienjarige Belg maakte in de heenwedstrijd in Brussel, waar hij zich tot jongste Europese doelpuntenmaker ooit namens de Amsterdammers kroonde, een uitstekende indruk. In totaal lijkt Farioli zes andere namen te gaan kiezen ten opzichte van de formatie die afgelopen weekend in de Eredivisie aan de aftrap verscheen.

Mokio staat sinds de winterstop van het voorbije seizoen onder contract in Amsterdam en heeft de voorbije weken zijn kans gegrepen in de hoofdmacht van Farioli. Na zijn indrukwekkende optreden in het Koning Boudewijnstadion hield de Italiaan Mokio afgelopen weekend tegen Heracles Almelo op de bank, al mocht de Belg twintig minuten voor tijd nog wel invallen. De 4-0 eindstand, waarmee Ajax de koppositie weer overnam van PSV, was op dat moment al bereikt. Farioli kan donderdagavond in de returnwedstrijd weer beschikken over zowel Jordan Henderson als Kenneth Taylor. De Engelse aanvoerder ontbrak de voorbije twee wedstrijden vanwege een hamstringkwetsuur, terwijl Taylor het treffen met Heracles vanwege ziekte moest laten schieten. Het lijkt er echter op dat Farioli geen risico met beiden zal willen nemen en dat het duo daarom op de bank begint tegen Union.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-opponent Union ontsnapt aan ontzettend pijnlijke busrit naar Amsterdam

Remko Pasveer wordt wél aan de aftrap verwacht. Omdat reservekeeper Jay Gorter er donderdag niet bij is - de sluitpost is ziek - en winteraanwinst Matheus niet is ingeschreven voor de Europa League, maken twee keepers van Jong Ajax deel uit van de wedstrijdselectie: Paul Reverson en Charlie Setford. Eén van beiden zal plaats mogen nemen op de bank. In het centrum van de verdediging was Dies Janse zondag de vervanger van de eveneens zieke Youri Baas. Tegen Union lijkt Daniele Rugani echter terug te gaan keren in het centrum, naast Josip Sutalo. Op de backposities lijkt Farioli op rechts - net als in Brussel - weer plek te hebben voor Lucas Rosa, al zou Anton Gaaei ook kunnen starten. Op links is Jorrel Hato vermoedelijk weer van de partij.

LEES OOK: Opvallend gezicht duikt op bij training van Ajax 1

Op het middenveld ruimt Farioli vermoedelijk dus weer een plek in voor Mokio. Het toptalent wordt naar verwachting geflankeerd door Davy Klaassen - die tegen Heracles zijn honderdste Ajax-doelpunt maakte - en Kian Fitz-Jim. Voorin is het nog maar de vraag of Brian Brobbey van de partij is. De spits was woensdag óók al afwezig op het trainingsveld en geldt daarom als vraagteken. Omdat ook Wout Weghorst er voorlopig niet bij is vanwege zijn gebroken teen, lijkt Christian Rasmussen zich opnieuw op te mogen maken voor een basisplaats. De Deen, normaal gesproken rechtsbuiten, nam in het uitduel bij Union ook al de honneurs waar in de punt van de aanval en tekende toen voor de 0-1. Op de vleugels kiest Farioli naar verwachting voor Steven Berghuis vanaf rechts en winteraanwinst Oliver Edvardsen op links. Mika Godts en Bertrand Traoré verdwijnen daardoor weer naar de bank.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Union Sint-Gillis

Pasveer; Rosa, Sutalo, Rugani, Hato; Mokio, Fitz-Jim Klaassen; Berghuis, Rasmussen, Edvardsen

Welk resultaat verwacht jij bij de return tussen Ajax en Union Sint-Gillis? Laden... 86.2% Winst Ajax 10.7% Een gelijkspel 3.1% Winst Union Sint-Gillis 1674 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans reageren vol ongeloof bij zien van herhaling op het grote scherm

Bij ESPN is te horen hoe de fans van Ajax verwonderd reageren tegen Heracles Almelo bij het zien van een herhaling op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA.