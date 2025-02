Ajax vergroot voorsprong op PSV, Van Persie terug bij Feyenoord - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax heeft zijn voorsprong op PSV vergroot naar vijf punten na een 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles. Brian Brobbey en Oliver Edvardsen waren de doelpuntenmakers in een wedstrijd waarin Ajax ook een rode kaart voor de tegenstander zag. Ondertussen keert Robin van Persie terug naar Feyenoord als hoofdtrainer, na een kort verblijf bij sc Heerenveen. Zijn aanstelling komt met hoge verwachtingen en een afkoopsom van anderhalf miljoen euro. In het buitenland was Liverpool opnieuw te sterk voor Manchester City, waarmee de ploeg van Arne Slot de voorsprong in de Premier League verder vergrootte.

© Imago

Ajax verslaat Go Ahead Eagles en zet PSV op vijf punten achterstand

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om het landskampioenschap. Dankzij een 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles is het gat met achtervolger PSV vergroot tot vijf punten. Brian Brobbey maakte na rust de eerste treffer van de middag. Na de rode kaart van Gerrit Nauber en een afgekeurde treffer van Julius Dirksen wisten de Eagles ook niet meer aan een gelijkmaker te komen. In de slotfase maakte uitgerekend Oliver Edvardsen tegen zijn oude ploeg de bevrijdende 2-0. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago/Realtimes

Feyenoord bevestigt: Robin van Persie keert als hoofdtrainer terug in De Kuip

Feyenoord bevestigt via de officiële kanalen dat Robin van Persie als hoofdtrainer terugkeert in De Kuip. De 41-jarige oud-speler van de Rotterdammers komt over van sc Heerenveen, waar hij sinds afgelopen zomer voor de groep stond en nog een contract had tot medio 2026. Met de komst van Van Persie heeft Feyenoord de zoektocht naar een opvolger voor de vorige week ontslagen Brian Priske binnen twee weken voltooid. Lees hier meer over de aanstelling van Van Persie.

© Imago

Liverpool verslaat uittredend kampioen Manchester City opnieuw

Liverpool heeft drie punten overgehouden aan het bezoek aan regerend kampioen Manchester City. De ploeg van trainer Arne Slot was in het Etihad Stadium met exact dezelfde cijfers te sterk voor de ploeg van Pep Guardiola als eerder dit seizoen op het eigen Anfield het geval was: 0-2. Mohamed Salah was met een doelpunt én een assist weer eens goud waard voor The Reds. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago

'Heerenveen vangt bot bij gedroomde opvolger Van Persie'

SC Heerenveen heeft in de zoektocht naar een opvolger voor Robin van Persie bot gevangen bij Alex Pastoor, zo meldt journalist Sander de Vries van de Leeuwarder Courant. Diezelfde De Vries onthult ook dat de afkoopsom die Feyenoord voor Van Persie overmaakt naar Friesland nóg hoger uitvalt dan het bedrag dat Valentijn Driessen eerder op de zondag wist te melden. Lees hier meer over de zoektocht van Heerenveen.

© NOS

Danny Buijs is wangedrag Alen Halilovic zat