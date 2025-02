Opgeleefde Antony is belangrijk en laat zien wat hij kan voor Real Betis

is goed begonnen aan zijn huurperiode bij Real Betis. De oud-Ajacied scoorde in het Conference League-duel tegen AA Gent voor de tweede wedstrijd op rij.

Antony maakte in de zomer van 2022 voor liefst 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. De Braziliaan ging zijn trainer Erik ten Hag achterna, maar behaalde geen grootse cijfers. Zijn eerste seizoen was het beste met acht doelpunten en drie assists uit 44 wedstrijden in alle competities. In totaal speelde Antony 96 wedstrijden voor de club, met twaalf doelpunten en vijf assists in tweeënhalf jaar.

Dit seizoen kwam Antony er al helemaal weinig aan te pas. Hij speelde veertien wedstrijden voor Manchester United, waarvan elf invalbeurten. Zijn enige doelpunt viel in een EFL Cup-wedstrijd tegen Barnsley (7-0), uit de derde competitie van Engeland. Nadat Ten Hag werd weggestuurd, kreeg Antony onder nieuwe trainer Ruben Amorim ook weinig speeltijd en in de winter leek een tijdelijke overstap de beste optie.

Antony werd verhuurd aan Real Betis voor een halfjaar. In de derde wedstrijd voor de club heeft Ajax’ duurste uitgaande speler ooit inmiddels zijn tweede doelpunt gemaakt. In de tussenronde van de Conference League tegen AA Gent (0-3) schoot Antony de bal van buiten de zestien in de verre hoek binnen. In de 3-2 verliespartij tegen Celta Vigo in La Liga was Antony ook al trefzeker.

