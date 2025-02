'Irritante' en 'pedante' Nijhuis gekraakt na bekerduel: 'Hij zat er weer ouderwets lekker in'

Scheidsrechter Bas Nijhuis moet het flink ontgelden na zijn optreden in het TOTO KNVB Beker-duel tussen AZ en Quick Boys. Analist Anco Jansen vond het gedrag van de arbiter 'irritant' en 'pedant', terwijl ook AZ-trainer Maarten Martens allerminst te spreken was over de leidsman.

"Bas wilde gewoon dat het een hele leuke wedstrijd zou worden, met een verlenging", steekt analist Bram van Polen van wal over de dienstdoende scheidsrechter bij Voetbalpraat op ESPN. "Daar hoopte hij een beetje op denk ik. Het was namelijk wel weer een beetje de Bas Nijhuis-show."

Van Polen krijgt daarin bijval van collega-analist Mario Been. "Aan de ene kant vinden we het hartstikke fijn soms dat hij zo fluit, dat hij dingen laat gaan. Maar je kan het ook overdrijven. Bijvoorbeeld de overtreding op Clasie, die hij gewoon wegwuift alsof er niks aan de hand is. Dat zijn dingen, ik vind dat je daar spelers in bescherming moet nemen."

"Dat was echt irritant, want hij ging daarna ook pedant weglopen om daar ook weer de aandacht op hem te vestigen", haakt tafelgenoot Jansen in. "Terwijl het gewoon echt een vieze overtreding op Clasie was, maar dan loopt hij weg van: jij moet je niet aanstellen en opstaan. Daarna bij Clasie gebeurde eigenlijk niets, maar daarna trok hij er wel een of andere sprint achteraan van: kijk mij even. De hele wedstrijd heeft hij niet zo hard gelopen en achter Clasie ging hij in een keer aan sprinten. Dan denk ik wel van: kom op hé, je hebt het wel over Jordy Clasie. Dat is geen klein kind ook."

Nijhuis mist penalty van AZ

De analisten halen vervolgens ook de strafschop van AZ aan, die in eerste instantie gemist werd door Nijhuis. De VAR haalde de Enschedese arbiter naar het scherm. "Het duurde voor mijn gevoel twintig seconden voordat hij bij dat schermpje wegliep en een penalty gaf. Terwijl iedereen zag dat het honderd procent een penalty was. Wij twijfelden nog even of hij rood zou geven", blikt Van Polen terug op het moment. "Het was zeker een donkere gele, maar hij geeft daar overigens geen kaart", reageert Jansen tot besluit.

Martens kritisch op Nijhuis

"Ik vond dat Bas Nijhuis heel rare beslissingen nam", zei Martens bij ESPN over Nijhuis. "Ik heb soms het idee dat hij rare beslissingen neemt, omdat hij een statement wil maken. Ik heb ook tegen Bas Nijhuis gezegd dat ik vond dat hij niet goed floot. Dat vind ik opmerkelijk. Een scheidsrechter fluit heel goed als hij niet opvalt en vandaag viel hij wel op."

Ook Koopmeiners laakt optreden Nijhuis

In navolging van zijn trainer was ook AZ-middenvelder Peer Koopmeiners niet enthousiast over Nijhuis. "Bas zat er weer ouderwets lekker in", sprak hij met een glimlach voor de camera van ESPN. "Maar dat weet je en daar moet je je tegen wapenen. Het is prima dat je op het randje speelt. Ik heb ook niet alles teruggezien, dus ik kan er niet helemaal over oordelen. Maar het moet wel een beetje normaal blijven."

