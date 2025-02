Clasie woedend om overtreding: 'Hij had ook mijn enkel kunnen breken'

AZ-aanvoerder was tijdens het bekerduel met Quick Boys nogal geïrriteerd nadat tegenstander Nick Broekhuizen een stevige overtreding op hem maakte. Volgens de middenvelder van de Alkmaarders had hij daarbij zijn enkel kunnen breken.

AZ wist de halve finale van de TOTO KNVB Beker te bereiken na een 3-1 overwinning op Quick Boys, dat eerder dit seizoen afrekende met Almere City, Fortuna Sittard en sc Heerenveen. Makkelijk ging het niet voor de Alkmaarders, mede omdat de Katwijkers bij vlagen hard speelden.

In de eerste helft werd Clasie na een duel nogal hard geraakt door Broekhuizen, wat tot veel woede zorgde bij captain van AZ. Na afloop geeft Clasie te kennen dat hij weer tot zinnen is gekomen. "Of het met me gaat? Ja, wat moet je ervan zeggen”, begint de middenvelder voor de camera van ESPN. “Het is oké. Ik ben oké, maar het voelt goed. Ik werd er wel heel erg kwaad van, want hij had ook mijn enkel kunnen breken.”

Wel kon Clasie na afloop de boel enigszins relativeren. "Sommige dingen gebeuren in het veld. Je kan het zelf zien op de beelden. Het is gebeurd en ik wil het er eigenlijk niet te veel over hebben. Ik ben oké en dat is het belangrijkste", aldus de 33-jarige controleur, die overwoog om 'wraak' te neme. "Hij sprong al van tevoren, maar ik was niet eens in de buurt bij hem. Ik dacht wel: bij het volgende duel ga ik mijn voet erin zetten. Het zijn momenten die soms horen bij het voetbal."

Jordy Clasie was niet te spreken over het duel met Nick Broekhuizen:



"Ik dacht wel: bij het volgende duel ga ik mijn voet erin zetten." — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2025

