Oosting kan tegen Bodø/Glimt mogelijk geen beroep doen op sterkhouder

Het is nog maar de vraag of FC Twente-trainer Joseph Oosting donderdag in de Europa League-return tegen FK Bodø/Glimt een beroep kan doen op . De 36-jarige spits van de Tukkers kampt namelijk met een teenblessure.

FC Twente verdedigt in Noorwegen een 2-1 voorsprong, waardoor een gelijkspel genoeg is om door te stoten naar de achtste finales van de Europa League. Via Sayf Ltaief kwamen de Tukkers vroeg op voorsprong vorige week, waarna Bodø/Glimt er vlak voor tijd 1-1 van maakte via aanvoerder Patrick Berg. Diep in blessuretijd kwam FC Twente vanaf elf meter op voorsprong door een benutte strafschop van Van Wolfswinkel.

Of de spits fit genoeg is voor de return is nog maar devraag. Van Wolfswinkel trainde woensdag in aanloop naar het treffen met Bodø/Glimt namelijk niet mee bij FC Twente, zo bevestigde Oosting op de persconferentie. De Woudenberger deed afgelopen weekend ook al niet mee toen de Enschedeërs het in de eigen Grolsch Veste opnamen tegen RKC Waalwijk (2-0 winst). Wel zat Van Wolfswinkel die wedstrijd op de bank.

Sam Lammers zal de 36-jarige goaltjesdief waarschijnlijk vervangen in de punt van de aanval bij C Twente. De 27-jarige Brabander maakte tegen RKC Waalwijk na een spierblessure zijn rentree en was in de Eredivisie aardig op dreef, toen hij op uiterst fraaie wijze de score opende tegen de Waalwijkers.

Kersvers vader Vlap 'gewoon' bij de selectie

Wie wel gewoon mee kan doen bij FC Twente is Michel Vlap. De 27-jarige middenvelder werd dinsdag vader van zoon Joah Quinn. Ondanks de weinige uren slaap van de Fries, twijfelt Oosting er niet aan om Vlap op te stellen. "Hij straalt van oor tot oor. De flow waarin hij nu zit, kan hij juist meenemen naar morgen", aldus de oefenmeester.

