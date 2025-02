Feyenoord-fans wijzen één zondebok aan bij tweede tegendoelpunt tegen PSV

Bij het vallen van de 2-0 in het bekerduel tussen PSV en Feyenoord hebben de fans van Feyenoord één schuldige aan te wijzen, David Hancko. De centrale verdediger dekte de doelpuntenmaker, , niet goed in aanloop naar het doelpunt.

Het doelpunt viel uit een lage voorzet van Ismail Saibari op Til. Hancko stond bij Til, maar lette even niet op hoe de middenvelder achter hem langs bewoog om de bal binnen te tikken. De verdedigende actie van Hancko kan rekenen op negatief commentaar van de eigen aanhang.

"Hancko is het helemaal kwijt" wordt geschreven op X. De altijd zo betrouwbare Slowaakse verdediger maakt niet zijn beste periode door en krijgt dat online te horen: "Hoop dat de topclubs Hancko niet op 2025 beoordelen" en "Hancko ook niet best de laatste weken".

Ook het lot van trainer Brian Priske wordt verbonden aan de acties van de verdediger: "Als je als trainer Hancko uit vorm weet te krijgen moet je zelf je conclusies trekken."

Mario Been, aanwezig als analist bij de ESPN-uitzending, is het eens met de kritiek op Hancko. Presentator Milan van Dongen vroeg zich af: "Wat is er met Hancko aan de hand?" Been antwoordde dat Hancko Til 'compleet kwijt was'. "Die gaat mee in de malaise."

