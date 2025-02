Hugo Borst komt met duidelijk oordeel over keuze voor Van Persie

Hugo Borst vindt dat Robin van Persie ‘veel te vroeg’ instapt bij Feyenoord, dat zegt hij aan tafel bij De Eretribune. Wel is de columnist van het Algemeen Dagblad positief over de aanstaande trainer van Feyenoord en ziet hij in Van Persie ‘trekjes’ van twee grote toptrainers.

Borst wordt door presentator Jan Joost van Gangelen gevraagd of het slim is dat Van Persie nu instapt bij Feyenoord. “Nee, veel te vroeg”, steekt Borst van wal. "Het had nog minimaal twee jaar moeten duren. Ik snap het niet. Iedere keer trappen ze (onervaren trainers, red.) weer in de valkuil. Of ze nou Van Nistelrooij heten, of Van Bommel misschien ook.” Van Gangelen vult aan: “Cocu, De Boer.” Borst maakt de lijst af: “En daarvoor ook Van Basten en Gullit.”

“Het is een ervaringsvak”, gaat de analist verder. “Je hebt minimaal zeven jaar nodig. Nou goed, het zijn zulke briljante voetballers geweest, dan trekken we de helft ervan af. Je hebt, voordat je inspringt bij een grote club gewoon drie jaar nodig om ervaring op te doen.”

'Een zootje'

Borst legt uit waarom hij meer tijd nodig acht: “Je hebt gezien dat hij er bij Heerenveen af en toe een zootje van maakte, ik zet het even zwaar aan. Je hebt ook af en toe gezien dat hij het hartstikke goed deed. Laat hem nou even twee jaar uitrazen bij Heerenveen en desnoods zit er nog een stapje tussen. En dán stap je in.”

Michels en Ferguson

Met de timing van zijn komst heeft Borst weliswaar problemen, maar de auteur is wel erg positief over Van Persie: “Jazeker, hij heeft een aantal eigenschappen die hij eigenlijk niet eens meer hoeft te ontwikkelen.” Borst noemt ook welke eigenschappen: “Zoals hij nu naar voren komt, als een beetje een autoritaire jongen, zelfbewust. Dat heb je ook wel nodig als trainer. Ik zie in hem trekjes van Michels, trekjes van Ferguson.” Net als die twee trainers is Van Persie eigenwijs, volgens Borst: “Dat hij communicatief denkt: 'Ik weet het beter dan anderen.'"

