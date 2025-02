Perez springt op de bres voor Van Persie: ‘Ik kan je vertellen…’

Kenneth Perez is nog niet overtuigd van de keuze van Feyenoord om Robin van Persie aan te stellen als hoofdtrainer. Daarvoor zal hij eerst resultaten moeten boeken. Toch vindt de analist het argument om Van Persie af te schrijven wegens een gebrek aan ervaring onzinnig, aangezien ervaren trainers ook zat fouten maken.

Van Persie is maandagmiddag door Feyenoord gepresenteerd aan de Nederlandse pers als nieuwe trainer. Daar maakte de oud-spits een ontspannen indruk, wat velen als positief zien. Perez is echter nog niet overtuigd, zo geeft hij aan bij Voetbalpraat. “Leuk, aardig, grappig, maar het gaat helemaal niet om wat je op een persconferentie doet. Het gaat erom wat je zondag (zaterdag tegen NEC, red.) in De Kuip doet.”

Feyenoord heeft veel kritiek gekregen op de aanstelling van Van Persie, aangezien hij als onervaren trainer nog veel fouten zou maken. Die kritiek is volgens Perez niet terecht. “Het lijkt nu alsof een ervaren trainer nooit fouten maakt”, begint de oud-voetballer zijn relaas. “Omdat hij onervaren is, moet hij overal gekke fouten maken. Dan komt hij bij Feyenoord en zal hij nooit meer een fout maken. Ervaren trainers die daar komen maken ook zat fouten.” Als voorbeeld noemt Perez de voorganger van Van Persie, Brian Priske, die bijvoorbeeld de fout maakte het seizoen te beginnen met een 3-4-3-systeem.

“Als het iemand is die nieuw is, gaan we er maar vanuit dat die heel veel fouten maakt”, vervolgt de analist. “Ik kan je vertellen: er zijn heel veel trainers die heel veel fouten maken. Dat is inherent aan trainer zijn.” Volgens Perez heeft dat te maken met het feit dat je als trainer verantwoordelijk bent voor een grote spelersgroep én technische staf. “Je communiceert de hele tijd met hen. Dat maakt even geen fouten maken best wel lastig.”

Wordt het tijdperk van Robin van Persie bij Feyenoord een succes? Laden... 46.9% Dat denk ik wel 53.1% Dat denk ik niet 2889 stemmen

