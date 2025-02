De KNVB wordt hard aangepakt, Te Kloese 'moet direct aan de bel trekken': 'Een aanfluiting!'

Willem van Hanegem en Valentijn Driessen begrijpen niet dat Pascal Bosschaart (nog) niet is toegelaten tot de UEFA Pro-cursus van de KNVB. Bosschaart zat de laatste vier wedstrijden als interim-trainer op de bank bij Feyenoord, ondanks het feit dat hij niet de beschikking heeft over de benodigde papieren. Volgens Bosschaart is hij door de KNVB niet toegelaten tot de cursus. Driessen vindt het een ‘aanfluiting’ van de voetbalbond en is van mening dat Dennis te Kloese ‘direct aan de bel moet trekken’.

Feyenoord nam twee weken geleden afscheid van Brian Priske. De Deen werd vorige maand rondom het thuisduel met Bayern München al naar de uitgang geschreven, maar mocht na de even verrassende als sensationele 3-0 overwinning tóch nog een paar weken blijven zitten. Na nederlagen tegen LOSC Lille, Ajax én PSV en een zege op Sparta besloot Dennis te Kloese de samenwerking met Priske alsnog te beëindigen. Bosschaart werd vervolgens naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van Priske. Onder zijn leiding verzekerde Feyenoord zich ten koste van AC Milan van een plekje in de achtste finales van de Champions League. Bosschaart vertelde na de return in Milaan dat hij het seizoen wel zou willen afmaken bij Feyenoord, maar de kans was op dat moment al minimaal.

Niet alleen omdat Feyenoord op de achtergrond druk bezig was met de opvolging van Priske, maar vooral omdat Bosschaart niet beschikt over de benodigde diploma’s. Op basis van de reglementen mag iemand zonder een UEFA Pro-diploma niet langer dan vier weken als interim-trainer fungeren, zo zocht Voetbal International vorige week uit. Bosschaart vertelde zaterdagavond na afloop van het thuisduel met Almere City dat hij door de KNVB niet is toegelaten tot de cursus. “Natuurlijk zou het allemaal erg opportunistisch zijn als de KNVB opeens zou zeggen: Pascal Bosschaart heeft met Feyenoord AC Milan uitgeschakeld, hij mag toch wel op de hoogste trainerscursus. Dat zou ongeloofwaardig zijn”, zo begint Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Bosschaart laten ze over anderhalf jaar wel toe, hij riep niet voor niets voortdurend dat hij niets negatiefs over de KNVB of Jan Zoutman van de voetbalbond zou gaan zeggen”, vervolgt De Kromme, die het toch allemaal wel ‘vreemd’ vindt. “De KNVB eist dat er op de bank bij een betaald voetbalclub iemand zit met het hoogste diploma. Heeft diegene niet de juiste diploma’s, dan krijg je even dispensatie, maar als het te lang duurt kost het geld of zelfs aftrek van punten. Maar gek genoeg bepaalt ook de KNVB of jij wel de cursus mag doen. Dus ze eisen een diploma maar ze maken ook uit of je dat papiertje wel mag halen.”

Driessen fel richting de KNVB

Van Hanegem is van mening dat Bosschaart ‘natuurlijk best’ tussen de namen voor de komende cursus had kunnen staan. Daar sluit Driessen zich bij aan. “Bosschaart, die veel indruk heeft gemaakt als interim-trainer bij Feyenoord, wilde graag aansluiten bij de aankomende cursus. Zoutman zette Bosschaart voorlopig twee jaar in de wachtkamer voor de UEFA Pro-cursus. Want, zo heeft de almachtige Zoutman verteld: Bosschaart is een coach met teveel een Feyenoord-visie. Een andere afvaller is Rene van der Kooij, bekend als de stunttrainer van het KNVB-bekertoernooi. Met Hercules schakelde hij vorig seizoen Ajax uit en ditmaal was hij als trainer van Rijnsburgse Boys te sterk voor Eerste Divisie-koploper FC Volendam. ‘Onvoldoende betaald voetbal-filosofie’ kreeg Van der Kooij te horen in Zeist”, zo schrijft Driessen in zijn column op de website van De Telegraaf.

Volgens Driessen is het een ‘aanfluiting’ dat de KNVB Bosschaart ‘met al zijn profvoetbalervaring’ heeft gepasseerd vanwege een Feyenoord-visie. “De KNVB moet blanco en onbevooroordeeld staan tegenover welke voetbalvisie van welke individuele cursist dan ook. Gekeken moet worden of iemand de potentie heeft om een toptrainer te worden. Als Nigel de Jong als directeur topvoetbal van de KNVB de afgelopen twee weken niet heeft zitten slapen, dan maakt hij alsnog een plaatsje vrij voor Bosschaart op de UEFA Pro-cursus. Als spreker kan Bosschaart zijn cursusgenoten dan nog even wijzer maken met zijn ervaringen als trainer in de Champions League”, zo klinkt het. “Zoutman heeft Bosschaart met een kluitje in het riet gestuurd, maar zijn argumentatie is tevens een regelrechte aanklacht vanuit de KNVB aan het adres van Feyenoord, en de voetbalvisie die ze in De Kuip met zoveel succes uitdragen. Zie de gewonnen prijzen de laatste jaren, het aantal geleverde internationals en vooral ook de bijzonder aansprekende manier van voetballen waarmee alles is gerealiseerd. Zeker in de tijd van Arne Slot. Wat is er mis met die voetbalvisie?”

De verslaggever is daarom van mening dat Dennis te Kloese ‘direct aan de bel moet trekken’ bij de KNVB. “Hij moet directeur topvoetbal De Jong om opheldering vragen. Of iemand daadwerkelijk vanwege een Feyenoord-visie wordt geweigerd. Zoiets zou betekenen dat ze bij de KNVB hun jarenlange afkeer van het eigenzinnige Feyenoord nog steeds laten terugkomen in het beleid. Als dit zo is, dan getuigt het niet van professionalisme en gaat het handelen bij de hond in tegen de belangen van het Nederlandse voetbal”, aldus Driessen.

