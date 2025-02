Assistent bij Feyenoord gaat Van Persie 'een stuk meer' energie kosten: 'Hij is zeer overtuigd en eigenzinnig'

Het vertrek van Robin van Persie bij sc Heerenveen maakte de afgelopen dagen nogal wat tongen los. Dat viel niet te los te zien van een verhaal dat de Leeuwarder Courant afgelopen vrijdag publiceerde, twee dagen voordat Feyenoord de terugkeer van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal wereldkundig maakte. Van Persie zou in Friesland vooral zijn eigen gang zijn gegaan en weinig met de meningen van zijn assistenten hebben gedaan. Wat dit betekent voor het duo René Hake en Van Persie? Hake gaat het niet zover laten komen, verwacht RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing.

Feyenoord nam ruim twee weken geleden afscheid van Brian Priske. De Rotterdammers maakten twee dagen voor het eerste duel met AC Milan in de tussenronde van de Champions League bekend niet langer door te gaan met de Deen. Ze schoven Pascal Bosschaart naar voren als tijdelijke vervanger, maar duidelijk was dat er een gerenommeerde naam als opvolger van Priske moest komen. Daar leek het op althans. Mark van Bommel en Erik ten Hag werden onder meer genoemd, maar de keuze viel uiteindelijk op Van Persie.

Van Persie begon vorig jaar bij sc Heerenveen aan zijn eerste uitdaging als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Hoewel Van Persie de club achterlaat op een plek in het linkerrijtje, was er de afgelopen maanden allesbehalve een hosannastemming. De resultaten waren niet overtuigend en het borrelde in de trainerskamers, zo blijkt uit een verhaal van de Leeuwarder Courant. Van Persie zou in Friesland vaak zijn eigen koers hebben gevaren en de meningen van zijn assistenten regelmatig links hebben laten liggen. “Dat gaat Hake niet gebeuren”, zo verzekert Van Wissing in gesprek met Rijnmond. De verslaggever van RTV Oost kent Hake goed van zijn periodes bij FC Twente en Go Ahead Eagles. “Hij is zeer overtuigd en eigenzinnig. René Hake vindt zichzelf nog altijd een iets betere trainer dan Robin van Persie”, zo klinkt het.

Volgens Van Wissing ‘wint’ Hake het ‘qua eigenzinnigheid’ zelfs van de voormalig topschutter van onder meer Arsenal en Manchester United. “Ik denk dat het Van Persie een stuk meer energie gaat kosten om Hake te overtuigen, dan dat bij zijn staf in Heerenveen het geval was. Maar: hij (Hake, red.) is ook heel loyaal, en schikt zich naar zijn rol. Mocht Van Persie ooit ontslagen worden, zal Hake niet trots als interim-trainer gaan poseren. Ik denk dat je er een goede aan hebt”, zo zegt Van Wissing. Hake loodste Go Ahead Eagles vorig seizoen nog als hoofdtrainer naar de voorrondes van de UEFA Conference League, alvorens Erik ten Hag te assisteren bij Manchester United. Zijn Britse avontuur duurde echter slechts vier maanden: na het vertrek van Ten Hag en de aanstelling van Rúben Amorim was er op de bank geen plek meer voor Hake.

‘Hake geen gezelligheidsdier, wel een vakman’

Van Wissing noemt Hake ‘hard en duidelijk’. “Hij heeft niet de zwier en de vrolijkheid die Van Persie uitstraalde bij zijn presentatie. Maar Hake is een van de betere veldtrainers van Nederland. Ik ben in Manchester geweest, waar hij door de grote sterren heel serieus werd genomen. Ik denk echt dat je een goede trainer aan hem hebt.” Al zal het voor Hake wel even wennen zijn om aan de andere kant van Nederland werkzaam te zijn. “Als Hake over de IJssel gaat, komt hij op terrein waar hij eigenlijk niet thuishoort. Het is niet de man met wie je de meest gezellige avonden zult beleven. Maar het is wel een echte vakman. Frans van Seumeren ontsloeg hem ooit bij FC Utrecht, maar had daar later spijt van. Bij Go Ahead Eagles begon hij met vijf nederlagen, maar draaide hij het uiteindelijk helemaal om.”

Kraker in de Champions League

Van Persie en Hake zijn maandag begonnen aan hun gezamenlijke klus bij Feyenoord. Ze moeten meteen aan de bak. Zaterdagavond wacht eerst nog het thuisduel met NEC, vier dagen later staat de eerste ontmoeting met Internazionale in de achtste finales van de Champions League op het programma. Feyenoord bezet in de Eredivisie momenteel de derde plaats, met evenveel punten als FC Utrecht en AZ. Directe plaatsing voor de Champions League lijken de Rotterdammers al uit hun hoofd te moeten zetten: de achterstand op Ajax en PSV is respectievelijk veertien en negen punten.

First day at the office. ⚽️ pic.twitter.com/Czjoy60Vy7 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 24, 2025

