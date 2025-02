'Feyenoord zet 27-voudig international uit het hoofd na contractverlenging'

gaat deze winter niet de overstap maken naar Feyenoord, meldt 1908.nl. De 27-jarige Colombiaan heeft namelijk zijn contract verlengd bij zijn club Fluminense, waardoor er een streep kan door een mogelijke transfer van de buitenspeler.

Arias heeft zaterdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2028 verbindt aan Fluminense. Mário Bittencourt, voorzitter van de Braziliaanse club, en de speler maakten dit bekend tijdens een persconferentie op het trainingscomplex CT Carlos Castilho.

1908 wist eerder deze nog te melden dat Feyenoord hoopt op de komst van Arias, die op beide flanken, maar ook als '10' uit de voeten kan. Met de contractverlenging van de Colombiaanse buitenspeler is er door de Rotterdammers definitief een streep gezet door een mogelijke transfer. Feyenoord zal zich verder gaan oriënteren op aanvallende versterkingen.

Arias speelde in de jeugd voor de Mexicaanse clubs Dorados en Tijuana, waarna hij terugkeerde in zijn geboorteland. In 2021 begon hij aan zijn Braziliaanse avontuur met een transfer naar Fluminense. Tot dusver kwam hij 196 duels in actie voor de club uit Rio de Janeiro. Daarin was hij 43 keer trefzeker, terwijl hij 42 keer een assist afleverde. Verder speelde Arias 27 interlands voor Colombia, waarin hij driemaal trefzeker was.

