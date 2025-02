Fortuna Sittard komt met positieve update over aanvoerder Ivo Pinto

Fortuna Sittard-aanvoerder maakt het 'naar omstandigheden' goed, meldt zijn club Fortuna Sittard via de officiële kanalen. De aanvoerder van de ploeg van trainer Danny Buijs moest per brancard van het veld na een ongelukkig moment in de wedstrijd tegen sc Heerenveen.

De ploeg van trainer Robin van Persie was bezig met een aanval in de zestien van de bezoekers, sc Heerenveen-aanvaller Eser Gürbüz besloot uit te halen. Het zeventienjarige talent deed dit echter vol in het gezicht van de 35-jarige Fortuna-verdediger. Hij stond nog op om de verdedigende actie voort te zetten, maar ging uiteindelijk toch naar de grond.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arbitrage slaat opnieuw modderfiguur in Eredivisie: Fortuna Sittard met 12 man tegen sc Heerenveen

De aanwezige toeschouwers in het Abe Lenstra Stadion vielen daarop stil en de medische hulp snelde toe naar Pinto, die bewusteloos op het veld leek te liggen. De toegesnelde medici haalden naast een brancard ook enkele doeken tevoorschijn om de Fortuna-verdediger af te schermen. Uiteindelijk werd de ervaren Spaanse verdediger op een brancard gehesen en ging hij onder onder luid applaus van zowel de Heerenveen- als Fortuna-supporters in het stadion per brancard het veld af.

LEES OOK: Kwakman haalt uit naar arbitrage na 'cruciale fout': 'We zijn in Bananasplit beland'

Vlak voor middernacht kwam Fortuna Sittard met een medische update over de situatie van Pinto. "De schrik zat er goed in, maar aanvoerder Ivo Pinto maakt het naar omstandigheden goed", plaatsten de Limburgers op X, met daarbij de emoticon van een hartje.

De schrik zat er goed in, maar aanvoerder Ivo Pinto maakt het naar omstandigheden goed❤️ pic.twitter.com/VpyziAPFtS — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) February 1, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-analist geeft live op tv toe niet objectief te zijn over Ajax

Deze ESPN-analist geeft live op tv eerlijk toe niet objectief te zijn over Ajax.