'Go Ahead Eagles bereikt geen akkoord met Edvardsen-opvolger, voorlopig geen transfer'

maakt vooralsnog niet de overstap van De Graafschap naar Go Ahead Eagles. Dat meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De Deventenaren zijn er vooralsnog niet uitgekomen met de 21-jarige buitenspeler, waardoor een transfer vooralsnog van de baan is.

Go Ahead Eagles verkocht vrijdag Oliver Edvardsen voor zo'n drie miljoen euro aan Ajax. De Deventenaren lieten er geen gras over groeien en gingen direct op jacht naar een vervanger. In die zoektocht kwam het uit bij Van Gilst, die zowel op de linkerflank als de rechterflank uit de voeten kan.

Volgens eerdere berichtgeving was een overgang van Van Gils 'nagenoeg beklonken'. Zo zat de 21-jarige flankspeler vrijdagavond al niet meer bij de selectie van De Graafschap, dat het die avond opnam in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Dordrecht (1-1). Dit was een besluit van de club zelf.

SoccerNews weet dat Van Gilst zich inmiddels weer heeft gemeld op De Vijverberg als speler van De Graafschap. Het ziet er dan ook naar uit dat hij aanstaande maandag wel weer bij de selectie van de Doetinchemmers behoort. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen neemt het dan in eigen huis op tegen ADO Den Haag. Of Van Gilst na het sluiten van de transfermarkt, dinsdag 4 februari om 23.59 uur, nog altijd in Doetinchem speelt, is nog maar de vraag.

Van Gilst, geboren in Amsterdam, is bezig aan zijn tweede seizoen bij De Graafschap, waarvoor hij deze jaargang in alle competities negentien keer in actie kwam. Daarin was de buitenspeler al goed voor acht doelpunten en ook nog eens twee assists. De prestaties van Van Gilst, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, zijn ook in Almelo opgemerkt. Heracles zou zelfs al een eerste bod hebben uitgebracht.

