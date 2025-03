Koeman selecteert geen Feyenoorders, schokkende stap Ihattaren? - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorselectie voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt, opvallend genoeg zonder Feyenoorders. Ondertussen maakt Amsterdam zich op voor een ware volksverhuizing van Eintracht Frankfurt-fans, die massaal naar de hoofdstad komen voor het duel tegen Ajax. Verder heeft de KNVB het verzoek van Ajax om een Eredivisie-wedstrijd te verplaatsen afgewezen, wat voor de nodige discussie zorgt.

Bondscoach Ronald Koeman neemt geen Feyenoorders op in voorselectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt. Opvallend is dat er geen Feyenoorders zijn opgenomen, terwijl Memphis Depay zijn rentree maakt. Lees hier meer over de voorselectie van Oranje.

Volksverhuizing verwacht in Amsterdam: Eintracht overspoeld met ticketaanvragen voor Ajax-uit

Amsterdam bereidt zich voor op een grote toestroom van Eintracht Frankfurt-fans. De Duitse supporters hebben massaal kaarten aangevraagd voor het duel tegen Ajax, hoewel er slechts 2600 kaarten beschikbaar zijn. Lees hier meer over de verwachte volksverhuizing.

Ajax wil Eredivisie-duel verplaatsen, KNVB weigert verzoek van Amsterdammers

Ajax heeft tevergeefs geprobeerd een Eredivisie-wedstrijd te verplaatsen om meer rust te krijgen tussen Europese duels. De KNVB heeft het verzoek afgewezen, wat voor frustratie zorgt bij de Amsterdammers. Lees hier meer over de beslissing van de KNVB.

Van Persie bevestigt: Feyenoord mist 7 (!) middenvelders tegen NEC

Robin van Persie moet bij zijn debuut als trainer van Feyenoord flink puzzelen. De Rotterdammers missen maar liefst zeven middenvelders in het duel tegen NEC. Lees hier meer over de personele problemen bij Feyenoord.

