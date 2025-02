Slot gaat akkoord met aanklacht en riskeert schorsing voor topwedstrijd

Arne Slot heeft de aanklacht van de FA tegen hem geaccepteerd, zo schrijft The Athletic donderdag. De oefenmeester kreeg een rode kaart na afloop van de stadsderby tegen Everton (2-2). De Engelse bond kan daarom een straf gaan uitdelen aan de Nederlander. Ook assistent Sipke Hulshoff en Liverpool hebben de aanklachten tegen hun geaccepteerd.

Slot heeft zich vorige week van zijn slechtste kant laten zien bij Liverpool. Nadat Everton diep in blessuretijd gelijkmaakte in de stadsderby, sloeg de vlam in de pan. Bij de ontstane ruzie kregen Slot en Hulshoff allebei een rode kaart getoond. Nadat de FA meldde dat de oefenmeester voor twee duels was geschorst, haalde de bond deze berichtgeving even later weer offline. Een dag later maakte de FA bekend dat Slot, Hulshoff, Liverpool en Everton allen worden aangeklaagd voor de situatie na afloop van de derby.

Volgens The Athletic hebben Slot, Hulshoff en Liverpool deze aanklacht allen geaccepteerd. Dat betekent nog niet dat de oefenmeester al geschorst is, maar wel dat de bond hem nu een straf mag opleggen. Zolang de schorsing nog niet is uitgedeeld, mag Slot ‘gewoon’ op de bank plaatsnemen bij de Engelsen. Daardoor stond hij bij de wedstrijden tegen Wolverhampton Wanderers (2-1) en Aston Villa (2-2) wel langs de lijn bij Liverpool.

Voor Slot is het te hopen dat de bond nog even wacht met het uitdelen van zijn straf, aangezien zondag de kraker tegen Manchester City in het Etihad Stadium op het programma staat. Drie dagen later volgt de thuiswedstrijd tegen Newcastle United.

