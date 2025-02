Carragher clasht met Ferdinand na opmerkelijke uitspraken: 'Dat heb ik niet gezegd, clown'

Jamie Carragher is in een flinke discussie verwikkeld geraakt vanwege uitspraken over de Afrika Cup. De Liverpool-legende noemt het Afrikaanse equivalent van het EK ‘geen groot toernooi’ en haalt daarmee de woede op zijn hals van onder anderen Rio Ferdinand.

Tijdens de analyse van Sky Sports rondom de wedstrijd tussen Liverpool en Newcastle United worden de kansen van Mohamed Salah om de Ballon d’Or te winnen besproken. Carragher noemt een facet dat Salah tegenwerkt in zijn carrière: “Het feit is dat hij voor Egypte speelt en daarom niet in de grote toernooien (voor landen, red.) speelt. Of in ieder geval geen grote kans heeft om die te winnen.”

De winnaar van de Gouden Bal heeft de meeste kans als hij ‘excelleert in de Champions League, óf een groot toernooi’, volgens Carra. “Dan kijk je naar een Vini Junior of Mbappé op dit moment. Real Madrid ziet er goed uit en gaat voor de Champions League. Ook Liverpool mengt zich in die discussie. Maar op dit moment is hij (Salah) de favoriet.”

Mede-analist Micah Richards reageert in de studio op Carragher: “Ik wil even zeggen, de Afrika Cup is wel een groot toernooi.” Dat leidt tot discussie: “Maar Egypte heeft toch niet het WK gewonnen?”, verzucht Carragher. “Nee, maar de Afrika Cup is groot”, antwoord Richards. Daniel Sturridge valt Richards bij: “Het is een feit. Als je het EK of de Copa America wint, is dat groots. De Afrika Cup is van datzelfde niveau.”

Ook buiten de studio krijgt Carragher het voor elkaar om in een discussie te belanden. Manchester United-legende Ferdinand gaat in zijn podcast Rio Ferdinand Presents in op zijn uitspraken over de Afrika Cup: “Ja, het is wat geld betreft niet zo groot als het EK, maar dat betekent niet dat je het naar beneden moet halen.” Later geeft Ferdinand aan: “Het zou meer gerespecteerd moeten worden dan nu het geval is.” Carragher krijgt niet alleen maar ongelijk in de podcast: “Ik begrijp wat Jamie zegt, maar ik ben het er niet mee eens. De meerderheid denkt zo en dat is niet juist.”

Op Instagram bijt Carragher flink van zich af in een reactie op Ferdinand. Onder de video waarin Ferdinand ingaat op de uitspraken reageert hij: “Dat heb ik niet gezegd, clown. Stop met het voor de bühne te doen, zoals altijd.”

