AZ-coach Martens krijgt rood na scheldpartij, publiek komt met schandalige reactie

AZ-hoofdtrainer Maarten Martens heeft in het duel tegen PEC Zwolle een rode kaart gekregen nadat hij de arbitrage beledigde. Scheidsrechter Sander van der Eijk was resoluut, maar kreeg vervolgens een deel van het publiek tegen zich.

Nadat zijn linksback, David Møller Wolfe, een gele kaart kreeg, liet Martens zich gaan en riep hij naar de arbitrage: "Kneuzen zijn jullie, godverdomme man." Al snel gaf Van der Eijk de trainer rood. Aanvankelijk was het nog de vraag of de kaart voor Martens of teammanager Ari Menmi was, maar het bleek te gaan om de hoofdtrainer.

Martens was verbaasd, maar legde zich snel bij het besluit van de arbiter neer. De Belg vertrok onder luid applaus van het thuispubliek naar de tribune. Vanuit het stadion klonken later nog spreekkoren die de coach zouden moeten ‘steunen’. “Sander, je moeder is een hoer”, was te horen.

Met nog een kwartier te spelen kwam de overwinning voor AZ niet meer in gevaar. De Alkmaarders speelden de wedstrijd zonder hun coach rustig uit. AZ staat nu vierde met één punt meer, maar ook één wedstrijd meer gespeeld dan nummer vijf, Feyenoord.

