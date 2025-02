Bekende oud-prof met spoed naar crisisafdeling, personeel gluurt massaal in medisch dossier

In een ggz-kliniek in Gelderland zijn tien medewerkers betrapt op het inzien van vertrouwelijke psychiatrische gegevens van een ‘bekende oud-profvoetballer’, meldt het Algemeen Dagblad. De medewerkers hadden niets te maken met de behandeling en het was dus verboden.

De ex-voetballer, wiens naam niet bekend is gemaakt, werd in oktober 2024 opgenomen op de crisisafdeling van ggz-kliniek GGNet. Het is niet bekend waarom of in welke plaats de opname plaatsvond. Na het ongeoorloofd inzien van de gegevens is een deel van de medewerkers ontslagen; anderen kregen hun laatste waarschuwing.

LEES OOK: Bosschaart interim-trainer Feyenoord na vertrek Priske

Artikel gaat verder onder video

De medewerkers die weggestuurd zijn, zouden het volgende in hun ontslagbrief hebben gelezen: "Zeker gezien het feit dat het om een landelijk bekende persoon gaat, kunnen wij niet anders concluderen dan dat u dit uit pure nieuwsgierigheid hebt gedaan." Er zijn zorgen dat de privé-informatie over de voetballer verder verspreid zou zijn, nadat het nieuws over de opname intern via WhatsApp werd gedeeld.

GGNet zelf reageert op het incident: “Bij GGNet vinden we het ontzettend belangrijk dat medewerkers zorgvuldig omgaan met informatie van onze patiënten. Patiënten hebben daar recht op en moeten daarop te allen tijde kunnen vertrouwen. Dat dat bij dit incident niet het geval is geweest, betreuren wij dan ook enorm. Dit had niet mogen gebeuren.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-analist geeft live op tv toe niet objectief te zijn over Ajax

Deze ESPN-analist geeft live op tv eerlijk toe niet objectief te zijn over Ajax.