Opmerkelijke gast gespot op ereterras bij Ajax - Feyenoord: ‘Goed om hem weer te zien’

Edwin van der Sar is zondagmiddag een van de aanwezigen in de Johan Cruijff ArenA bij de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. De oud-doelman en voormalig algemeen directeur van Ajax werd aan het begin van de tweede helft in beeld gebracht door ESPN.

Van der Sar maakte eind mei 2023 bekend te stoppen als algemeen directeur van Ajax. Kort erna, in juli 2023, werd hij op vakantie getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar moest lang revalideren, maar lijkt op de weg terug.

Van der Sar deed afgelopen november alweer mee in een vriendschappelijke wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends. Zondagmiddag werd hij op de tribunes van de Johan Cruijf ArenA opgemerkt door de camera’s van ESPN, waarna een opgewekte reactie volgde van commentator Mark van Rijswijk: “Goed om hem weer te zien, Edwin van der Sar.”

Ajax leidt halverwege de eerste helft met 1-0 in de Klassieker tegen Feyenoord. Een doelpunt van Brian Brobbey in de 37ste minuut maakte halverwege het verschil tussen beide teams. Brobbey bleef zelf in de rust overigens achter in de kleedkamer. Wout Weghorst is zijn vervanger in de punt van de aanval.