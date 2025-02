Opstelling PSV: Bosz begint zonder Til tegen Juventus

De opstelling van PSV voor de return tegen Juventus is bekendgemaakt. Peter Bosz begint met twee andere namen in de basis ten opzichte van het duel met FC Utrecht. Daarmee moet de 2-1 achterstand uit de heenwedstrijd in Italië goedgemaakt worden.

PSV speelde in uit een redelijk goede wedstrijd, maar moest toch genoegen nemen met een beperkt verlies. Na wat gemakzuchtig uitverdedigen van Joey Veerman kreeg Weston McKennie de kans om prachtig raak te volleren, de Amerikaan deed dat met verve. Een briljante actie van Ivan Perisic in de tweede helft werd tenietgedaan door een doelpunt van de jonge invaller Samuel Mbangula.

Walter Benítez verdedigt het doel voor de Eindhovenaren. Die kregen goed nieuws, want Olivier Boscagli keert terug in de basisopstelling voor het duel in Nederland. De Monegask stond even aan de kant, maar neemt woensdagavond de plek over van Armando Obispo, naast Ryan Flamingo. Ook Tyrell Malacia deed niet mee in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-2), omdat hij werd gespaard. Tegen Juventus start de huurling van Manchester United opnieuw niet in de basis, want Mauro Júnior begint vanaf links. Richard Ledezma begint weer vanaf de rechtsbackpositie.

Jerdy Schouten en Joey Veerman staan, net als tegen Utrecht, weer op het opstellingsformulier. Guus Til viel in die wedstrijd geblesseerd uit en kan daarom niet beginnen in het belangrijke Champions League-duel. Ismael Saibari start als aanvallende middenvelder, Til begint op de bank.

In de aanval is start Luuk de Jong weer in de spits, ook omdat er weinig andere opties beschikbaar zijn voor Bosz. Verder heeft Ivan Perisic zich de laatste weken flink laten zien, onder andere met een werelddoelpunt in Turijn. Daarmee gaat de laatste plek in de aanval naar Noa Lang en zal Johan Bakayoko genoegen moeten nemen met een plaats op de bank.

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Júnior; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

Opstelling Juventus: Di gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceição, Kolo Muani, González.

