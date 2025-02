Peter Bosz komt met verrassend nieuws over Malik Tillman

Peter Bosz komt dinsdag, daags voordat hij met PSV de halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles speelt, met verrassend nieuws over . De Amerikaan blesseerde zich in januari in het bekerduel met Excelsior en leek op z'n vroegst in de slotfase van het seizoen weer aan te kunnen sluiten, maar Tillman meldt zich komende week alweer op De Herdgang en is mogelijk eerder dan verwacht weer terug.

PSV moest op 18 januari héél diep gaan om Excelsior te verslaan in de derde ronde van het bekertoernooi. De Keuken Kampioen Divisionist stond kwam tien minuten voor tijd met 1-3 voor te staan in het Philips Stadion, maar moest in de slotfase alsnog de 2-3 en de 3-3 incasseren. In de verlenging sloeg PSV uiteindelijk toe en eindigde het duel in een 5-4 overwinning. Tillman tekende die dag voor de 1-1, maar een dag na de wedstrijd bleek hij zich daarbij geblesseerd te hebben aan zijn enkel. "Ja, die ben ik een flinke tijd kwijt", zei een balende Bosz destijds.

LEES OOK: PSV-aanwinst Lucas Pérez spreekt zich uit over bijzonder heftige privéomstandigheden

Daags voor het treffen met de Eagles komt Bosz echter met verrassend nieuws over Tillman. "Volgende week is hij weer hier en begint hij met individuele trainingen. Daarna gaan we kijken hoe snel het gaat", wordt de oefenmeester geciteerd door het Eindhovens Dagblad. Bosz liet verder weten dat behalve Tillman ook Esmir Bajraktarevic, Ricardo Pepi en Sergiño Dest er woensdagavond niet bij zijn. Laatstgenoemde kan inmiddels wel weer aan bijna alle trainingsvormen deelnemen, maar is 'nog niet wedstrijdklaar'.

Bosz complimenteert Eagles: 'Daar heb ik veel sympathie voor'

PSV werd vorig seizoen met overmacht landskampioen, maar struikelde in het bekertoernooi in de achtste finales over de latere winnaar, Feyenoord (1-0). Dit seizoen hoopt Bosz de eindstrijd wél te bereiken. "Wij mogen nog thuis spelen ook, in deze halve finale. Dat is een prachtige kans", klinkt het. Dat wil echter zeker niet zeggen dat de trainer Go Ahead Eagles onderschat: "We moeten dan wel langs een goede ploeg, waar ik heel veel sympathie voor heb. Ik kom er uit de buurt en Go Ahead laat mooie dingen zien met beperkte financiële middelen. Dat is knap. Het voetbal dat ze spelen, is ook nog eens leuk om naar te kijken", complimenteert Bosz de ploeg van Paul Simonis.

