Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert twee wijzingen door in basiself

PSV speelt woensdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles. De verwachting is dat trainer Peter Bosz zijn opstelling op twee plaatsen wijzigt ten opzichte van het Champions League-duel met Juventus.

PSV kwam afgelopen weekend niet in actie in de Eredivisie en speelde vorige week woensdag zijn laatste duel. Na een zinderende wedstrijd werd er na een verlenging afgerekend met de Italiaanse grootmacht Juventus (3-1). Zodoende vinden de Eindhovenaren zichzelf terug in de achtste finales van de Champions League, waarin Arsenal wacht.

De verwachting is niet dat Bosz veel wijzigingen gaat doorvoeren in zijn basisopstelling. Zoals gebruikelijk staat Joël Drommel onder de lat in de KNVB Beker en dit gaat ten koste van Walter Benítez. Achterin gaat de oefenmeester voor één wijziging, zo verwacht het Eindhovens Dagblad. Tyrell Malacia komt in de ploeg, waarmee Richard Ledezma verwezen wordt naar de bank. Door deze wissel schuift Mauro Júnior naar de rechtsbackpositie. Het hart van de defensie bestaat uit Ryan Flamingo en Olivier Boscagli. Laatstgenoemde maakte vorige week tegen Juventus zijn rentree na blessureleed.

Op het middenveld wordt hetzelfde driemanschap verwacht als tegen Juventus: Jerdy Schouten, Joey Veerman en Ismael Saibari. Dat betekent dat Guus Til genoegen moet nemen met een plekje op de bank. In de voorhoede worden er ook geen wijzigingen verwacht. Ivan Perisic en Noa Lang zullen daar op de flanken de aanvoer moeten verzorgen van spits Luuk de Jong.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic De Jong, Lang.

Wat verwacht jij van de halve finale in de beker tussen PSV en Go Ahead Eagles? Laden... 84.4% Winst PSV 15.6% Winst Go Ahead Eagles 378 stemmen

