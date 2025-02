Robert Maaskant keert vijf jaar na laatste klus terug als hoofdtrainer in het betaald voetbal

Robert Maaskant keert vijf jaar na zijn laatste klus terug als hoofdtrainer in het betaald voetbal in Nederland. De 56-jarige oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen bij Helmond Sport, waar hij de opvolger wordt van de vorige week ontslagen Kevin Hofland.

Onder Hofland begon Helmond Sport uitstekend aan het seizoen, maar kwam gaandeweg de klad erin. De Brabanders zakten af naar de tiende plaats op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie, wat Hofland uiteindelijk fataal werd. Een week later maakt Helmond Sport bekend dat Maaskant het seizoen af gaat maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Hiddink diep onder de indruk: succestrainer moet Dijkhuizen in 2026 opvolgen bij De Graafschap'

Technisch manager Jurgen Streppel van Helmond Sport licht de aanstelling van Maaskant toe: "Met Robert halen we een trainer binnen met veel ervaring en kennis van het Nederlandse voetbal. We kijken ernaar uit om samen met hem te bouwen aan een succesvolle toekomst voor Helmond Sport. Wij denken dat Robert met zijn kwaliteiten kan zorgen voor een energiek elftal", aldus Streppel. De trainer zelf is eveneens content met zijn nieuwe klus: "Ik ben ontzettend blij met deze kans bij Helmond Sport. De club heeft een duidelijke ambitie en met de overstap naar het nieuwe GS Staalwerken Stadion breekt een spannende periode aan", laat Maaskant optekenen.

Voormalig kroonprins Maaskant besteeg nooit de troon

Maaskant werd rond de eeuwwisseling, toen hij werkzaam was bij RBC Roosendaal, in de media uitgeroepen tot 'kroonprins' van het Nederlandse trainersgilde. De absolute top zou de oud-voetballer echter nooit bereiken, al kende hij een lange trainersloopbaan die hem langs clubs als Go Ahead Eagles, Willem II, NAC Breda en FC Groningen leidde. Buiten de landsgrenzen werkte Maaskant onder meer voor het Poolse Wisla Krakow en Dinamo Minsk in Belarus. Zijn laatste klus in het betaald voetbal eindigde in november 2019, toen VVV-Venlo Maaskant na veertien wedstrijden aan de kant schoof. Sindsdien was de trainer veelvuldig te zien als analist bij ESPN.

Robert Maaskant nieuwe hoofdtrainer van Helmond Sport.



🔗 Lees meer op https://t.co/q4ZnPkknb0. pic.twitter.com/wTXz660taJ — Helmond Sport (@HelmondSport) February 11, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analist weigert terugkeer bij ESPN: 'Niet verstandig'

Sinds zijn vertrek als trainer in de Eredivisie heeft deze oud-international alle tijd, maar een terugkeer als analist bij ESPN ziet hij niet zitten.