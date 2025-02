Galatasaray geeft laatste waarschuwing aan Turkse bond na rigoureus besluit

Volgens de Turkse voetbalbond moet een buitenlandse scheidsrechter de geschillen rondom Turkse scheidsrechters op gaan lossen. Dat meldt Voetbal International. Tijdens de Intercontinentale Derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe van aanstaande maandag zal dit besluit voor het eerst tot uitvoering komen, al zijn de aartsrivalen het er niet met elkaar over eens.

Scheidsrechters in Turkije kunnen vaak rekenen op kritiek van supporters, die hen ervan beschuldigen hun club te benadelen. Bondsvoorzitter Ibrahim Haciosmanoglu verklaarde zijn besluit tijdens een persconferentie: “We willen de focus leggen op de kwaliteit van het voetbal in plaats van discussies over beslissingen van scheidsrechters. Vandaar dat we een buitenlandse topscheidsrechter aanstellen voor deze wedstrijd.”

Met dit besluit wordt er gehoor gegeven aan het verzoek dat Fenerbahçe in december al deed. Galatasaray zou volgens de Gele Kanaries worden bevoordeeld: “Het Turkse voetbal wordt systematisch afgeslacht. De fouten worden voortdurend gemaakt in het voordeel van één team, en dat team krijgt duidelijk een voordeel richting het kampioenschap.”

Aartsvijand Galatasaray is het niet eens met de beslissing van Haciosmanoglu. Zij beschuldigen de bond er juist van Fenerbahçe te steunen: “'We waarschuwen de Turkse bond voor een laatste keer. Stop met het zijn van een federatie voor één club. Stop met het brengen van nóg meer chaos en doe wat nodig is voor het Turkse voetbal.”

Het is nog niet bekend welke scheidsrechter de belangrijke derby van maandag gaat leiden. Galatasaray staat met 63 punten bovenaan in de Süper Lig, gevolgd door Fenerbahçe met 57 punten. Alle kans voor Fenerbahçe om de titelstrijd helemaal open te gooien, of voor Galatasaray om het omgekeerde te doen. De aftrap is om 18:00 uur.

