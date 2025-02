Kritiek op vertrekkende Brian Priske: 'Werk van Slot te snel opzij geschoven'

Na het vertrek van Brian Priske als hoofdtrainer van Feyenoord komt ‘chef sport’ Marcel van der Kraan van De Telegraaf met een analyse. Van der Kraan heeft het niet op met de manier waarop Brian Priske omging met het opvolgen van Arne Slot, die afgelopen zomer naar Liverpool vertrok.

De Telegraaf-journalist is al kritisch over het begin van het seizoen: “In de voorbereiding op dit seizoen gooide de Deense opvolger van Slot ook alles roekeloos overboord. Hij haalde het fundament, het spelsysteem met 4-3-3 en heel fanatiek en gedisciplineerd druk zetten, onder het bouwwerk vandaan.”

Priske had volgens Van der Kraan ‘geen chemie’ met de spelers. Wat betreft de systeemwisseling: “Daar durfden de spelers niet direct tegen in te gaan, want iedere coach moet de kans krijgen om zijn ding te doen.” Toch deed het een aantal spelers meteen twijfelen, schrijft de journalist. Na een aantal weken schakelde de Deen toch om naar een 4-3-3-systeem.

Priske deed volgens Van der Kraan niet ‘het verstandige’ en ging niet nuttig om met de erfenis van zijn voorganger, maar ging zijn eigen weg: “In De Kuip is het na het vertrek van Slot zelden nog over de goede elementen van de vorige drie seizoenen gegaan. Priske wilde volledig zijn eigen gang gaan en daar paste de visie van een clubjongen (en voormalig aanvoerder) Justin Bijlow of assistent De Wolf al helemaal niet in.” De Wolf zou zijn genegeerd door Priske en zijn assistenten.

Ook een ander staflid van Priske is volgens Van der Kraan in de kou gezet: “Slot was een groot fan van Etienne Reijnen als veldtrainer. De spelers bij Feyenoord ook, omdat zijn trainingen dezelfde elementen en hetzelfde vuur als die van Slot bevatten. Maar Reijnen kreeg zelden of nooit de kans om zich te laten gelden.” Van der Kraan concludeert: “Alles wat Slot had opgebouwd is veel te snel opzij geschoven.”

