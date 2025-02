Wilfred Genee reageert op kritiek van zijn vrouw op optreden bij VI na woningbrand

Wilfred Genee heeft maandagochtend gereageerd op de kritiek die zijn vrouw Lili Genee op hem heeft geuit in gesprek met Shownieuws. Na een brand in het gebouw naast zijn woning besloot de presentator toch naar Vandaag Inside te gaan om die avond de talkshow te presenteren, tot onvrede van zijn vrouw. Genee legt uit dat hij dit deed voor Dyantha Brooks.

De opening van de uitzending van vrijdag 31 januari werd verzorgd door Dyantha Brooks, die er in eerste instantie zat als tafelgast. Genee maakte later in de uitzending alsnog zijn opwachting, maar was zichtbaar aangeslagen door wat er was gebeurd. “Het gebouw naast ons huis is helemaal afgefikt. Dit is echt klote. Mijn kinderen en vrouw zijn oké, dat is het belangrijkste. De kinderen zitten daar vaak, dus… We weten niet hoe het ontstaan is, maar het is helemaal klaar”, zo doelde Genee op het afgebrande gebouw.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bas Nijhuis valt stil na pijnlijke vraag van Wilfred Genee: 'Nou...'

Vorige week gaf Lili Genee bij Shownieuws aan dat ze baalde van de keuze van haar man om toch naar de studio te gaan. De presentator van Vandaag Inside kwam wel naar huis om te ‘checken’ of iedereen in orde was. Toen dat zo bleek te zijn, stapte Genee weer in de auto richting de studio. “Achteraf is het natuurlijk altijd fijner als je man er is en dat niet Jan en Alleman zich er tegenaan bemoeit, er camera’s bij de buurman staan en dat soort dingen. Maar er wordt dan ook gezegd: je man is bekend, dus dat hoort er ook bij en houd je snavel maar. Daar valt ook wel wat voor te zeggen.”

LEES OOK: Vandaag Inside komt niet meer bij om Bas Nijhuis: ‘Je staat voor lul, man’

Maandagochtend was Genee te gast bij Goedemorgen Nederland, waar hij door presentatrice Welmoed Sijtsma werd geconfronteerd met de kritiek vanuit zijn vrouw. “Ja, dat kan ik me van haar uit heel goed voorstellen”, heeft de presentator begrip voor de uitingen van zijn partner. “Ik heb mijn afwegingen gemaakt waarvan ik dacht: ik heb eerst thuis gekeken of alles oké was, de brand was meester, zij waren oké en ik had een collega zitten die…”, blijft hij steken in zijn zin. “Kijk, als Hélène (Hendriks, red.) er had gezeten, dan was ik sowieso niet gegaan, maar er zat Dyantha Brooks.” Brooks zou eerder in dezelfde week ook al te gast zijn bij VI, maar had afgezegd. “Ze voelde zich een beetje onzeker over het programma. “Toen heb ik haar overgehaald om vrijdag te komen en dan vind ik niet dat je haar voor de leeuwen kan gooien. Toen ik zag dat alles oké was thuis heb ik afgewogen om uiteindelijk te gaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee aangepakt na optreden bij Vandaag Inside: ‘Begint heel erg saai te worden’

Wilfred Genee moet bij Vandaag Inside stoppen met het inzetten van zijn nummer om Johan Derksen te stangen, zo stelt Victor Vlam.