Wytse van der Goot opent Rondo met gezondheidsupdate Marco van Basten

Marco van Basten is maandagavond voor de derde keer op rij niet aanwezig bij Rondo op Ziggo Sport. De voormalig topspits van Ajax en AC Milan is normaal gesproken een vast gezicht in de talkshow, maar kijkers moeten het dus al weken zonder hem stellen. Aan het begin van de uitzending legt presentator Wytse van der Goot uit wat er met Van Basten aan de hand is en maakt hij duidelijk dat het niets ernstigs is.

Normaal gesproken is Van Basten een van de vaste gezichten aan tafel bij Rondo. Maandagavond ontbreekt de voormalig voetballer echter voor de derde week op rij, dus ziet Van der Goot noodzaak aan de kijkers uit te leggen wat er met hem aan de hand is. “Wéér geen Marco van Basten”, geeft de presentator aan nadat hij zijn tafelgenoten heeft voorgesteld.

“Er is niks serieus aan de hand”, stelt Van der Goot de kijkers direct gerust. Twee weken geleden was Van Basten namelijk op wintersport, terwijl hij vorige week ‘ziekig’ was. “Nu is hij vandaag geopereerd aan zijn enkel, die is schoongemaakt”, legt de presentator uit. “Beterschap Marco en succes met herstellen van die operatie.” Wanneer Ruud Gullit aangeeft dat Van Basten heeft gezegd live te gaan kijken, wenst de rest van de tafel hem ook beterschap.

Het feit dat Van Basten zijn enkel laat schoonmaken, is volgens Rafael van der Vaart zeer goed nieuws. “Dus als Ajax straks 150 jaar bestaat, kan hij spelen?”, vraagt de voormalig middenvelder zich af. Van Basten schitterde in afwezigheid bij het 125-jarig bestaan van Ajax, maar was enkele weken later wel aanwezig bij de viering van het 125-jarig bestaan van AC Milan. Dat vond Van der Vaart niet kunnen, waarna hij Van Basten hiermee confronteerde tijdens een uitzending van Rondo in december.

