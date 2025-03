Tirade Sneijder bij Eintracht - Ajax verklaard: 'Heeft nog nooit een belangrijke functie gehad'

Wesley Sneijder heeft met zijn analyse voor, tijdens en na de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Ajax (4-1 verlies) voor veel opzien gezorgd. De oud-voetballer was zeer geagiteerd door de opstelling van de Amsterdammers, waarbij Sneijder geen goed woord over had voor Francesco Farioli, die bijna al zijn grote namen op de bank zette.

Aad de Mos blikt tijdens de podcast Superfans van Soccernews.nl terug op de opvallende gemoedstoestand van de recordinternational. De Mos vindt de sterke mening van de voormalig middenvelder goed te verklaren. "Sneijder die analyseert nog als speler. Hij is nooit trainer geweest, heeft nog een functie gehad waarbij je op de centjes moet letten, of voor de centjes moet zorgen."

De kritieken van Sneijder zijn dan ook wat goedkoop volgens De Mos. Bovendien zou de voormalige Ajacied hebben willen scoren bij de achterban. "Dat is makkelijk kletsen en makkelijk afrekenen, want dan spreek je namens het volk. De fans horen dat graag zo, de media horen het graag."

De Mos was overigens niet al te verrast door de opvallende opstelling van Francesco Farioli. "Hij heeft het zo vaak gedaan. Van de twintig keer heeft hij negentien keer de hoofdprijs gewonnen in de loterij." Tegen Frankfurt zat het dus niet mee, maar Farioli moet zijn visie nu niet verloochenen. "Lekker doorgaan met wat hij altijd gedaan heeft. Nu moet hij wel winnen (tegen AZ, red.)"

