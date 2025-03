Ajax-speler krijgt enorm compliment: 'Daarin groeit hij naar Premier League-niveau'

Johan Inan ziet dit seizoen enorme stappen zetten. Daarvoor verdient de middenvelder van Ajax credits, maar ook trainer Francesco Farioli heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Vooral fysiek verbaast Taylor dit seizoen veel voetbalfans.

Toen Farioli afgelopen zomer de overstap maakte van OGC Nice, wilde hij een bepaald type gedrag bij Taylor veranderen, zo deelt Inan in een stuk in het Algemeen Dagblad. "De trainer die zijn spelers een robuuste houding wilde aanmeten om Ajax overeind te trekken, zag Taylor bij vermoeidheid of andere tegenslagen vaak als eerste opgeven." Farioli ging met een van zijn sterspelers aan de slag, maar had niet gelijk succes. "De liefde voelt totaal niet wederzijds. Erger nog: Farioli heeft in juli het gevoel dat hij één van zijn favoriete spelers helemaal niet kan raken."

Uiteindelijk is dat de Italiaanse trainer toch gelukt. Taylor lijkt momenteel beter dan ooit, niet alleen qua rendement en mentale weerbaarheid, maar ook op het gebied van fysiek vermogen. Vooral zijn aandeel in doelpunten is flink verbeterd ten opzichte van vorig seizoen: Taylor scoorde of assisteerde in 2023/24 eens in de 270 minuten, nu gebeurt dat bijna twee keer zo vaak.

Op basis van de statistieken van Opta lijkt de 22-jarige middenvelder op het eerste oog niet eens heel veel gegroeid in vergelijking met twaalf jaar geleden. Op sommige onderdelen scoort Taylor zelfs iets minder (passes, geslaagde dribbels). Het verschil zit vooral in drie aspecten: de Ajacied komt vaker in de zestien van de tegenstander (neusje voor de goal), hij voert meer tackles en duels uit én Taylor is een stuk fitter dan vorig seizoen. Vooral voor dat laatste verdient de middenvelder lof volgens Inan. "Taylor groeit daarin naar een Premier League-niveau, met zijn sprint en winnende schuiver diep in blessuretijd in de intense Klassieker vorige maand als grote bevestiging. Dat zit niet alleen in de longen, maar ook tussen de oren."

Farioli verdient lof voor ontwikkeling Taylor

Volgens 'intimi' is Taylor niet per se zelf heel hard aan de slag gegaan met zijn conditie. "Zij zien de ontwikkeling van Taylor vooral als een gevolg van zijn geloof in de aanpak van Farioli en zijn assistenten en het ontstane teamgevoel na een paar rampjaren", schrijft Inan. Vooral de voorbereiding op dit seizoen heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. "In die voorbereiding werd zijn takenpakket op het trainingsveld, met video-analyses en op het tactische bord, kraakhelder gemaakt. Dat hij de uitvoering daarvan vervolgens zag resulteren in meer goals, assists en punten, stimuleerde Taylor alleen maar om meer verantwoordelijkheid te pakken." En op basis van deze ontwikkeling ziet Inan de middenvelder van Ajax komende zomer zijn droomtransfer wel maken.

