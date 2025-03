Ajax-fans verontwaardigd over ontzettend bitter bericht van PEC Zwolle

Een benutte strafschop van Kenneth Taylor maakte zondag het verschil tussen PEC Zwolle en Ajax (0-1). Een bericht van het officiële X-account van PEC over de penalty heeft op social media de nodig tongen losgemaakt.

In de 57ste minuut van de wedstrijd vuurde Taylor een schot af, dat werd geblokt door MacNulty. De Ier kreeg het schot tegen zijn arm aan. De spelers van Ajax reageerden fel: met name Taylor gebaarde hevig om duidelijk te maken dat er in zijn optiek sprak was van hands. MacNulty leek een poging te wagen om zijn arm langs het lichaam te houden, maar toch gaf videoscheidsrechter Alex Bos aan arbiter Bas Nijhuis het advies om de beelden te bekijken. Nijhuis trok daar wat tijd voor uit en wees inderdaad naar de stip. Taylor benutte zelf de daaropvolgende strafschop.

Het viel veel kijkers op dat Nijhuis de strafschop met tegenzin leek toe te kennen. Met zijn gezichtsuitdrukking en lichaamstaal verraadde de arbiter dat hij zich gedwongen voelde.

Het officiële X-account lijkt zich in elk geval niet te kunnen vinden in de beslissing van Nijhuis en schrijft over een ‘goedkoop gegeven strafschop’. Dat bericht heeft veel losgemaakt: op het moment van schrijven staat de teller al op meer dan 75 reacties. Een groot aantal van die reacties is afkomstig van verontwaardigde Ajax-fans.

Kenneth Taylor was aan het einde van de eerste helft tussen PEC Zwolle en Ajax niet blij met ploeggenoot Kian Fitz-Jim.