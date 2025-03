Voormalig trainer van Ajax flink uitgelachen en vervolgens vergeleken met Donald Trump

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben flink moeten lachen om het optreden van Martin Jol bij Goedemorgen Eredivisie van afgelopen zondag. De oud-trainer van Ajax deelde een complottheorie over een misgelopen kampioenschap van veertien jaar geleden en wordt uiteindelijk door de journalisten met Donald Trump vergeleken.

Tijdens de podcast Kick-Off bespreken Verweij en Driessen de opvallende uitspraken van Jol. De trainer haalde met Ajax in het seizoen 2009/10 85 punten en daarmee een punt minder dan FC Twente. Dat kwam volgens Jol mede door het voor Ajax ongunstige programma. Driessen spreekt met een sarcastische ondertoon de uitspraken van de voormalig trainer nog eens na: "De landskampioenschappen van Frank de Boer moeten eigenlijk op het conto van Martin Jol worden geschreven. De fluwelen revolutie onder Johan Cruijff zou nooit hebben plaatsgevonden, De Boer werd vier keer kampioen. De basis werd eigenlijk door Martin gelegd."

Artikel gaat verder onder video

"De basis is gelegd met 4-4-2", grapt Verweij mee. "Hij haalde (tijdens zijn periode in Amsterdam, red.) een aantal spelers, dat leek helemaal nergens op." Ook zag Jol een van zijn beste spelers over het hoofd. "Christian Eriksen kwam pas onder De Boer in het elftal en ging er nooit meer uit."

© ESPN

Volgens Verweij is er ook niks waar van het idee dat de Amsterdammers zouden zijn benadeeld met een bekerfinale over twee wedstrijden. "In die periode, en ook nu nog, konden Feyenoord- en Ajax-fans niet samen in een stadion komen. Daar kwam het door. Dat (de keuze om de bekerfinale over twee wedstrijden te verdelen, red.) was eerder een gebaar van Henk Kesler, dan dat het was om Ajax te dwarsbomen. Ajax won die wedstrijden ook glansrijk." De KNVB Beker werd tijdens 2009/10 dus gepakt, maar fraai was het voetbal niet. En daar werd Jol ook op afgerekend. "Zoals hij voetbalde leek het in niets op Ajax. Nu bij Farioli wordt het geaccepteerd, maar toen leefde Johan Cruijff nog en die accepteerde het niet."

LEES OOK: Grap van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Jol vergeleken met Donald Trump

Verder hoorden Driessen en Verweij nog meer opvallende aspecten aan de uitspraken van de oud-trainer. "Jol was aan het praten alsof Johan zijn allerbeste vriend was." Daar is volgens Verweij niks van waar. "We hadden op een gegeven moment een interview met Martin Jol, op De Toekomst. Hij pakte toen een foto van Johan Cruijff van de muur en gooide die zo de prullenbak in. Er was vanaf het begin spanning tussen Cruijff en Jol." De oud-voetballer vond dat de trainer eigenlijk niks voor Ajax was. "Dat onderstreepte Jol ook nog door thuis in zijn trainingspak op de bank te gaan zitten. Dat werd hem helemaal niet in dank afgenomen."

Dit deelonderwerp doet Driessen aan Donald Trump denken, die een journalist zou hebben gevraagd om Volodymyr Zelensky te confronteren met zijn kledingskeuze. De president van Oekraïne kleedt zich vaak als een soldaat, om solidair te zijn aan zijn leger, dat volop in oorlog is met Rusland. Trump lijkt echter te vinden dat Zelensky in pak op afspraken moet verschijnen. "Trump die laat natuurlijk ook mensen vragen stellen, ze worden vooraf ingefluisterd van: stel die vragen. Dat was ook zo met de kleding van Zelensky." Dat levert een gelijkenis op met Jol. "Mike heeft Martin ook vaak genoeg aan de lijn gehad met: 'Stel even die vragen.'"