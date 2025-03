Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli kiest tegen AZ voor tien andere namen

Ajax-trainer Francesco Farioli wijzigt zijn opstelling in de thuiswedstrijd tegen AZ op liefst tien plekken ten opzichte van het uitduel met Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. De Italiaan gooide zijn basiself helemaal om voor de return in Duitsland (4-1 nederlaag) en kreeg daarom bakken met kritiek, maar kiest in de topper in de Johan Cruijff ArenA weer voor zijn ‘sterkste’ elf. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Brian Brobbey is fit genoeg om te starten.

Het optreden in de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de eigen Johan Cruijff ArenA bood voldoende perspectief voor Ajax om in de return vol voor zijn kans te gaan om alsnog een plekje in de kwartfinale af te dwingen, maar Farioli gaf met zijn opstelling een duidelijk signaal af: de prioriteiten liggen bij de Eredivisie. Ajax verdedigt in eigen land een voorsprong van acht punten op nummer twee PSV en zondag wacht het duel met AZ, waardoor Farioli in Frankfurt koos voor een sterk gewijzigde basiself. Dat kwam de Italiaan op veel kritiek te staan. Volgens zijn grootste criticasters gooide hij de handdoek nog vóór het eerste fluitsignaal al in de ring.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wesley Sneijder wordt een dag na zijn harde kritiek op Farioli keihard aangepakt

De tweede keus van Ajax beleefde een teleurstellende avond in Frankfurt, maar zal zondag niet de kans krijgen om zich te herstellen. Farioli kiest in de topper tegen AZ ‘gewoon’ weer voor zijn beste formatie, zo verwacht het AD. Doelman Matheus is na de verliespartij in Duitsland de enige die mag blijven staan. Achterin kiest Farioli vermoedelijk voor Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Dit gaat dan ten koste van Lucas Rosa, Daniele Rugani, Ahmetçan Kaplan en Dies Janse, die tegen Eintracht Frankfurt allemaal mochten beginnen. Op het middenveld kan Farioli weer een beroep doen op Jordan Henderson. De aanvoerder, die vrijdag een oproep kreeg voor de Engelse nationale ploeg, was geschorst voor het duel met Eintracht Frankfurt.

LEES OOK: Farioli treft 'heel emotionele' Henderson aan bij Ajax

Henderson wordt op het middenveld vergezeld door Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor. Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Branco van den Boomen nemen dus allemaal plaats op de bank. Wesley Sneijder liet na afloop van de ontmoeting tussen Eintracht Frankfurt en Ajax al weten te verwachten dat Klaassen tegen AZ op de bank zou gaan beginnen. De voormalig profvoetballer ging er ook vanuit dat Steven Berghuis zijn basisplaats zou moeten afstaan. Dat is ook de verwachting van het AD. De krant gaat voor een aanval bestaande uit Bertrand Traoré, Brobbey en Mika Godts. Brobbey lijkt dus fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De spits viel afgelopen zondag op bezoek bij PEC Zwolle al vroeg geblesseerd uit en werd in Duitsland uit voorzorg aan de kant gehouden.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Buurmeester, Koopmeijers; Sadiq, Parrott, Poku.

De ontmoeting tussen Ajax en AZ begint zondag om 16.45 uur. De Alkmaarders wonnen dit seizoen al twee keer van hun rivaal in Noord-Holland. De eerste competitiewedstrijd tussen de twee begin december eindigde in een 2-1 zege voor AZ, de bekerontmoeting in januari in 2-0. Ajax heeft dus wat recht te zetten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallende reactie van meegereisde Ajax-fans na nederlaag

De spelers van Ajax kregen applaus van de meegereisde supporters, na de 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt.