Hugo Borst let tijdens Ajax - AZ heel goed op één speler: 'De meest overschatte voetballer in de ArenA'

Hugo Borst was totaal niet onder de indruk van het optreden van in de thuiswedstrijd tegen AZ. De Engelsman mocht twee dagen nadat hij te horen had gekregen dat hij zich weer mag melden bij de Engelse nationale ploeg bewijzen dat zijn uitverkiezing terecht is, maar slaagde er niet in om zijn stempel te drukken. Sterker nog: hij stond bij de 1-2 lucht te dekken. Volgens Borst was Henderson ‘de meest overschatte voetballer in de ArenA’.

Ajax haalde de middenvelder begin vorig jaar met veel bombarie naar Amsterdam. Henderson moest de jonge selectie van Ajax van ervaring en leiderschap voorzien, maar zijn eerste half jaar in de Johan Cruijff ArenA mondde uit in een teleurstelling. Na afloop van het seizoen was het zelfs even de vraag of Ajax en Henderson wel met elkaar door zouden gaan. De Engelsman herpakte zich echter en heeft zich onder de vleugels van Francesco Farioli ontpopt tot zeer belangrijke speler. Voor de winterstop haalde hij regelmatig een heel hoog niveau, vooral in de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV.

Artikel gaat verder onder video

Na de winterstop slaagt hij er echter een stuk minder in om zijn stempel te drukken. Henderson kampte de voorbije weken bovendien met pijntjes, waardoor hij mondjesmaat in actie kwam. Tóch besloot Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, om de Ajax-aanvoerder op te roepen voor de komende interlands. Henderson behoorde vorig jaar maart voor het laatst tot de selectie van de nationale ploeg, zijn laatste minuten dateren van eind 2023. De uitverkiezing van Henderson riep in Engeland veel vraagtekens op en ook Borst lijkt het niet te kunnen geloven. In een verwoestende column over Ajax uit hij zich ook kritisch op Henderson.

LEES OOK: AZ zorgt voor grote walging in Amsterdam: 'Clubcultuur is anti-Ajax, dan word je vanzelf Calimero'

Henderson staat te slapen bij hoekschop AZ

“Dan heb ik nog eventjes goed op Jordan Henderson gelet, de meest overschatte voetballer in de ArenA. Hij blijkt te zijn geselecteerd voor het Engelse elftal. ‘Hij zorgt ervoor dat iedereen aan een bepaalde norm voldoet’, zei zijn bondscoach Thomas Tuchel. En dan komt er gistermiddag een corner voor AZ bij de stand van 1-1. Een standaardsituatie. Hoeveel zou de 34-jarige Henderson er daarvan hebben meegemaakt?”, zo schrijft Borst voor het Algemeen Dagblad. “Maar wie is zijn tegenstander kwijt? De man die door de Engelse bondscoach wordt geprezen om zijn ‘leiderschap, karakter, persoonlijkheid en energie’. Mooi dat Ibrahim Sadiq de bal volledig vrij inkopt”, zo zag de columnist.

Het slechte moment van Henderson bij de 1-2 kwam Ajax en de Engelsman uiteindelijk niet duur te staan. AZ kon niet heel lang genieten van de voorsprong. Oliver Edvardsen tikte de thuisploeg twee minuten later al langszij. Daardoor pakte Ajax toch nog een punt, al zag het PSV wel twee punten inlopen. Op 30 maart staan de nummers één en twee tegenover elkaar in het Philips Stadion. Ajax werkt met een voorsprong van zes punten toe naar de kraker in Eindhoven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat hadden er veel meer moeten zijn.