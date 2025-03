Johan Derksen hekelt beslissing bij Ajax: ‘Nou, dat is dan heel dom!’

Johan Derksen vindt het ‘dom’ dat Ajax doelman Lima Magalhães niet heeft ingeschreven voor de Europa League. Nadat in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt geblesseerd uitviel, was de vervanger, wat leidde tot ongenoegen bij het Vandaag Inside-kopstuk.

De heren van Vandaag Inside bespreken de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt (1-2). “Die oude keeper stond erin”, begint Derksen. Wilfred Genee onderbreekt hem en maakt een grapje: “Pasveertig”. Derksen gaat verder: “Die raakte geblesseerd aan zijn lies. Nou zie ik niet die goede keeper op de bank zitten, maar de keeper van de jeugd zit op de bank.”

Derksen doelt op reservedoelman Matheus, die niet op de spelerslijst staat voor de Europa League. Gorter en Charlie Setford zaten wel op de bank. Gorter verving de geblesseerde Pasveer in de 24ste minuut tijdens Ajax - Eintracht Frankfurt. De 41-jarige doelman verliet het veld in tranen.

Ajax koos andere spelers

Derksen verbaast zich over de afwezigheid van Matheus op de bank: “Hoe is dat in godsnaam mogelijk bij een club als Ajax, waar ze voor iedere functie een manager hebben?” Genee vertelt de Snor dat Ajax niet vergeten was Matheus in te schrijven, maar koos voor andere spelers.

Elke ploeg mocht van de UEFA slechts drie nieuwe aankopen inschrijven na de winterse transferperiode. Ajax koos ervoor om Davy Klaassen, Oliver Edvardsen en Lucas Rosa in te schrijven. Klaassen kwam al in de zomer naar Ajax, maar werd nog niet ingeschreven.

'Heel dom'

“Nou, dat is dan heel dom, want vanavond tegen Frankfurt had je die goede keeper nodig gehad”, oordeelt Derksen. “Ik vond het al gek dat hij er niet in stond, maar dan is dat een reden dus", gaat de voormalig eindredacteur van Voetbal International verder. “Ik vind het zo armoedig, een keeper van veertig, dat is net een veteraan”, besluit Derksen over eerste keus Pasveer.

