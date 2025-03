Ondanks zes punten voorsprong grote zorgen bij Ajax: 'Ze zullen bloed ruiken in Eindhoven'

De ontmoeting tussen Ajax en AZ zal Peter Bosz tevreden hebben gestemd. Dat stelt Johan Inan althans. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad heeft Ajax, ondanks de voorsprong van zes punten, grote zorgen richting de topper tegen PSV op 30 maart. Inan zag de Amsterdammers in de eigen jubileumwedstrijd geen goede indruk maken, plaatst zijn vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van de ploeg van trainer Francesco Farioli en heeft allesbehalve een hoge pet op van winteraankoop Lucas Rosa.

Ajax was er alles aan gelegen om het thuisduel met AZ winnend af te sluiten. Niet alleen om de jubileumwedstrijd van een extra feestelijk tintje te voorzien, maar ook om de voorsprong van acht punten op PSV intact te houden. In de speelronde na de interlandperiode staat de topper tussen PSV en Ajax immers op het programma. De Amsterdammers moesten tegen AZ echter genoegen nemen met een punt en zagen hun voorsprong op de nummer twee uit Eindhoven daardoor slinken tot zes punten. Volgens Inan is dat niet de enige reden waarom ze in Noord-Brabant ‘bloed zullen ruiken’ voor de onderlinge ontmoeting later deze maand.

“Wat Bosz te zien kreeg nadat hij een sigaar had opgestoken, zal hem best tevreden hebben gesteld. Nou ja, als-ie door de flaters van arbiter Dennis Higler en keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro heen kijkt tenminste”, zo schrijft Inan op de website van het Algemeen Dagblad. “En als de trainer die altijd en overal wil vermaken de eerste helft heeft doorstaan. Daarin zag hij Ajax met tien andere veldspelers ten opzichte van de Europa League-exit tegen Eintracht Frankfurt donderdag (4-1) weinig indruk maken. Dat AZ na het zware verlies tegen Tottenham Hotspur met negen dezelfde spelers aan de aftrap verscheen en een volle Johan Cruijff ArenA al vol in de feeststemming zat, weerhield trainer Francesco Farioli er niet van wederom een laag defensief blok op te trekken.”

‘PSV kan tegen Ajax beter niet op achterstand komen’

Inan zag dat het defensieve blok van Ajax ditmaal niet als een huis stond. “Middenvelders Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim leden veel balverlies, maar AZ verzuimde van de grote ruimtes te profiteren. Zo kon Ajax het aantal minuten zonder tegengoal tot over de 500 tillen (in de Eredivisie, red.). Wat dat Bosz zal zeggen? Dat PSV tegen Ajax beter niet op achterstand kan komen. Dan komt de ploeg van Farioli in de comfortzone en kan het naar hartenlust achteroverleunen, zoals tegen Almere City en PEC Zwolle al bleek”, aldus Inan, die Ajax wel opnieuw veerkrachtig zag reageren, ditmaal twee keer na een achterstand. De clubwatcher plaatst desondanks zijn vraagtekens bij de fitheid van de ploeg. “Fitz-Jim werd weer vroeg vervangen. Henderson speelde één van zijn minste wedstrijden van het seizoen. Het zijn spelers bij wie de frisheid lijkt te ontbreken.”

En dan zijn er nog meer spelers die de afgelopen weken niet okselfris waren. “Fysieke zorgen volop bij Farioli voor de laatste acht speelronden, waarin een voorsprong van zes punten verdedigd moet worden.” Volgens Inan doet de huidige situatie denken aan de laatste maand voor de winterstop, waarin een aangeslagen Ajax zowel in de Eredivisie als de Europa League een aantal dompers incasseerde. “Farioli wees telkens op het ontbreken van frisheid bij zijn spelers na een lange eerste seizoenshelft. Voor die uitdaging om zijn spelers fit en fris te houden komt hij nu opnieuw te staan. Dat gaat wat gemakkelijker zonder midweekse programma’s. Maar de vraag is daarbij ook of absenties nog net zo gemakkelijk opgevangen kunnen worden.”

Rosa maakt geen indruk

Volgens Inan deed het vertrek van Chuba Akpom op huurbasis naar LOSC Lille ‘zich al voelen’ en blijkt doelman Matheus ‘na een daverende start niet altijd even betrouwbaar’. Matheus zal tegen PSV ook onder de lat verschijnen. Eerste keus Remko Pasveer staat nog wel even aan de kant met een liesblessure. Ook op de rechtsbackpositie mist Farioli in Eindhoven zijn basisspeler. Anton Gaaei was tegen AZ nog trefzeker, maar moest niet veel later met rood inrukken. Lucas Rosa kwam in de slotfase binnen de lijnen, maar hij heeft nog niet kunnen laten zien waarom Ajax begin februari enkele miljoenen voor hem neertelde. “Zo zal Bosz, naast de eerste averij van Ajax in 2025, genoeg reden gezien hebben om eens goed in zijn handen te wrijven en na de interlandperiode de spanning in de titelstrijd volledig terug te brengen”, besluit Inan.

