Kieft vermaakt zich tijdens Ajax - AZ: 'Die zou ik gewoon uitlachen'

Wim Kieft heeft zich ‘kostelijk vermaakt’ tijdens Ajax - AZ, dankzij Francesco Farioli’s assistent Felipe Sánchez Mateos. Dat vertelt de oud-spits in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Mateos kreeg rood tijdens de wedstrijd na een woedeaanval en zorgde daarmee voor hilariteit.

Bij Ajax heerste tijdens de wedstrijd, die in 2-2 eindigde, woede omdat Peer Koopmeiners geen gele kaart kreeg na het vasthouden van Mika Godts. De assistent van Farioli liet zijn onvrede blijken richting de vierde official Ingmar Oostrom en kreeg een gele kaart. Hij had daarna nog steeds zijn emoties niet onder controle en dus volgde er een tweede gele kaart. Mateos beende boos weg. Hij liep over de stoelen van de dug-out, klom over een afscheiding en smeet zijn papieren op de grond. Supporters van Ajax keken stomverbaasd toe.

Ook René van der Gijp heeft zitten kijken naar Mateos en vraagt Kieft tijdens de podcast naar zijn mening: “Wim, zo’n mannetje, zo’n assistent, dat is toch ook leuk?” “Zo hé!”, reageert Rob Jansen. “Die dan met zijn boekje gaat gooien!”, roept Van der Gijp, die in lachen uitbarst. “Ik vond dat zo leuk.”

Ook Kieft geeft aan genoten te hebben van de assistent: “Ik zou me kostelijk vermaken als ik dan op de bank zat daar. Die zou ik gewoon uitlachen, toch? Of niet?” Gijp is het eens: “Ja, tuurlijk. Het is toch ook leuk joh.”

