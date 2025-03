Mogelijk kampioenschap van Ajax 'een grote grap', opmerking van Bosz valt verkeerd - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax lijkt hard op weg naar de landstitel met een voorsprong van acht punten op PSV, dat in een diepe crisis verkeert. De Amsterdammers boekten een minimale zege op Almere City, terwijl PSV opnieuw verloor van Go Ahead Eagles. Ondertussen is er veel kritiek op het spel van Ajax, maar de resultaten blijven positief. In Eindhoven is er onrust over de toekomst van trainer Peter Bosz, die onder druk staat na de recente slechte resultaten.

© Imago/Realtimes

‘Ajax doet zichzelf een dienst met pover spel, nieuw carrièrepad voor Farioli’

Ajax heeft inmiddels een voorsprong van acht punten op PSV, maar van titelkoorts is bij de Amsterdammers nog geen sprake. Francesco Farioli houdt vol niet met de titel bezig te zijn, wat hem een toekomst als ‘politicus of acteur’ oplevert volgens de media. Lees hier meer.

© Imago

'Kampioenschap Ajax is een grote grap, een middelvinger naar de kunst van voetbal'

Sportjournalist Willem Vissers kan het haast niet geloven, maar Ajax heeft de beste papieren om landskampioen te worden. Hij noemt het kampioenschap van Ajax ‘haast een middelvinger naar de kunst van voetbal’. Lees hier meer.

© Imago/realtimes

Grap van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakte een grapje over Ajax tijdens een persconferentie, wat niet goed viel bij de fans van PSV. De trainer grapte dat Ajax boven PSV staat in de competitie, wat leidde tot kritiek van de supporters. Lees hier meer.

© Imago/Realtimes

Zo reageerde de groepschat van Ajax op de nederlaag van PSV

Na de nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles bleef het muisstil in de groepschat van Ajax. De Amsterdammers willen nog niet spreken over de landstitel, ondanks de ruime voorsprong. Lees hier meer.

© Imago

