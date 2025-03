Sontje Hansen spreekt open over mogelijke terugkeer bij Ajax

weet zeker dat hij van waarde kan zijn voor Ajax, zo vertelt hij in gesprek met Mee Met Oranje. De aanvaller speelde jarenlang in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, maar vertrok in de zomer van 2023 zonder minuten in de hoofdmacht naar NEC. Spijt van die transfer heeft hij niet, maar de selectie van Ajax zorgt soms wel voor vraagtekens bij Hansen.

Hansen verruilde de amateurs van Zwaluwen in de zomer van 2013 voor de opleiding van Ajax. Na tien seizoenen in Amsterdam te hebben gespeeld, besloot hij in de zomer van 2023 te vertrekken. De aanvaller had opties in Duitsland en België, maar vond het het beste om in Nederland te blijven. Daarom maakte hij de overstap naar NEC. Tot dusver kwam de buitenspeler 63 keer in actie voor de Nijmegenaren, waarin hij elf keer scoorde en zes assists afleverde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ten Hag benaderde Ajax-talent om naar Man United te komen

Afgelopen winter kon Hansen NEC verlaten, toen Sheffield United zich voor hem meldde. Uiteindelijk bleef de aanvaller in het Goffertstadion. Komende zomer lijkt een vertrek uit Nijmegen wel realistisch, maar zou hij open staan voor een terugkeer naar Ajax? “Ik ben ervan overtuigd dat ik iets kan bijdragen”, is de 22-jarige buitenspeler stellig, die geen spijt heeft van zijn stap naar NEC. “Toch vergelijk je jezelf soms met spelers die daar spelen en vraag je je af: wat heeft hij wat ik niet heb? Vooral omdat ik uit de eigen jeugd kom. Soms moet alles gewoon meezitten. Op termijn zullen ze vanzelf inzien dat ik van waarde kan zijn.”

LEES OOK: Sylvie Meis doet boekje open over ‘ontzettend moeilijke’ momenten met Damián van der Vaart

Of Hansen na NEC nog steeds voor een Nederlandse club zal uitkomen, durft hij niet te zeggen. “In Nederland kunnen alleen de top drie clubs me halen vanwege mijn marktwaarde”, legt hij uit. Of Ajax, Feyenoord en PSV zich daadwerkelijk voor de buitenspeler gaan melden, valt nog te bezien. “We zullen zien wat er gebeurt. De komende weken ligt de focus op NEC en daarna hopelijk op het EK met Jong Oranje.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 "Het verhaal gaat dat Marc Overmars z’n eigen spel in Van Axel Dongen terugzag. Maar komt het er ooit nog uit?" 🔗

👉 Francesco Farioli weet: dit is het domste wat Ajax nu kan doen. "We zijn vanaf het begin al duidelijk." 🔗

👉 De vader van Abdelhak Nouri komt bij RTL Boulevard met een mooie gezondheidsupdate over zijn zoon. 🔗