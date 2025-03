Maarten Martens schaamt zich voor Mexx Meerdink en biedt excuses aan langs het veld

Een opmerkelijk moment zaterdagavond in de slotfase van NEC - AZ (3-3). AZ-trainer Maarten Martens excuseerde zich aan de zijlijn namens zijn ploeg, voor een actie van zijn eigen speler .

In de 85ste minuut van de wedstrijd speelde NEC-verdediger Philippe Sandler de bal over de zijlijn, omdat zijn ploeggenoot Calvin Verdonk met een blessure op de grond lag. Na een korte onderbreking werd het spel vervolgens hervat met een ingooi van AZ.

Ruben van Bommel gooide de bal terug richting Sandler, maar Meerdink had niet gerekend op de sportieve geste van zijn teamgenoot en ging aan de wandel met de bal, voordat Sandler überhaupt in balbezit kon komen. Sandler zette furieus de achtervolging in op Meerdink, die de bal afgaf op ploeggenoot Kees Smit.

Smit maakte vervolgens meteen duidelijk de bal terug te willen geven aan NEC en gaf het balbezit opzichtig weg. “Smit doet dit slim: die geeft de bal aan NEC. Martens biedt zijn excuses aan. Smit deed het goed, Sandler is boos, onsportief van Meerdink”, luidt het commentaar van Mark van Rijswijk bij ESPN.

Opmerkelijk was overigens dat scheidsrechter Erwin Blank het spel zonder duidelijke reden affloot, mogelijk vanwege spelbederf van Meerdink.

