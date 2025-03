Eintracht Frankfurt - Ajax LIVE: sterk gewijzigd Ajax al snel op achterstand in Frankfurt

Ajax moet vanavond zien te winnen van Eintracht Frankfurt om zich te kunnen plaatsen voor de kwartfinale van de Europa League. De heenwedstrijd in Amsterdam leverde vorige week een kleine nederlaag op voor het elftal van trainer Francesco Farioli.

In de eigen Johan Cruijff ArenA zette Brian Brobbey Ajax nog wel op voorsprong, maar die wisten de Amsterdammers niet vast te houden. Door treffers van Hugo Larsson en Ellyes Skhiri zegevierden de Duitsers met 1-2. Poetst Ajax de thuisnederlaag weg tijdens de return in het Deutsche Bank Park in Frankfurt? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt, volg de wedstrijd van minuut tot minuut in ons liveverslag.

