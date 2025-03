Arbitrage in Nederland flink onder vuur: 'Alsof ze een loden last met zich meedragen'

Voormalig scheidsrechter Reinold Wiedemeijer zou graag zien dat de Nederlandse arbiters meer op gevoel gaan fluiten. De oud-leidsman stelt dat de huidige scheidsrechter te veel met het boekje in de hand fluiten.

De inmiddels 57-jarige Wiedemeijer was 2003 en 2018 actief als scheidsrechter in Nederland. Hij floot in totaal 402 wedstrijden, waarvan 217 in de Eredivisie. Nadat hij gestopt was als arbiter is hij een tijdje actief geweest als scheidsrechtersbaas en gaf hij op zondagen in het ESPN-Programma Dit was het Weekend uitleg over bepaalde discutabele beslissingen van scheidsrechters. Ook Dick van Egmond was scheidsrechtersbaas, maar hij legde deze functie vorig jaar om gezondheidsredenen neer. Per 1 september is Raymond van Meenen manager scheidsrechterszaken bij de KNVB.

Dit seizoen ligt de arbitrage veelvuldig onder vuur in Nederland en ook het optreden van Dennis Higler bij de Noord-Hollandse topper tussen Ajax en AZ zorgde voor veel ophef. Zo liet de leidsman het duel in Johan Cruijff ArenA in de tweede helft compleet ontsporen. Nadat hij Ajax-verdediger Anton Gaaei een rode kaart gaf, volgde niet veel later een tweede gele kaart voor Alexandre Penetra. De AZ-verdediger speelde bij een tackle op Brian Brobbey de bal, maar dat weerhield Higler er niet van om de Portugees de gele prent te geven.

Scheidsrechter moeten meer op gevoel fluiten

"Scheidsrechters hebben regels, dat is logisch. Maar als je die volgens de letter van de wet gaat toepassen, dan ben je klaar", erkent Wiedemeijer in gesprek met ESPN. "Ik zou graag zien dat ze meer op gevoel fluiten, dan met het boekje in de hand. Het grote, grijze gebied beheersen, dat heeft de huidige generatie scheidsrechters niet zo in de vingers."

Dat is iets anders dan marchanderen, want dat kan niet, maar wat meer gevoel en begrip kan geen kwaad", vervolgt Wiedemeijer zijn relaas. "Vergeet niet: wij Nederlanders zijn niet zo van het gezag. Wij willen praten, discussiëren, altijd een woordje teruggeven. Maar dat mag bijna niet meer. Nu zie ik van die loeistrakke gezichtjes van arbiters in de tunnel staan. Alsof ze een loden last met zich meedragen, geen glimlachje kan ervan af."

Wiedemeijer haalt vervolgens aan dat scheidsrechters tegenwoordig zelfs schreeuwen tegen spelers. "Geen idee hoe dat komt. Ik weet wel: als je zelf gevoetbald hebt, dan weet je dat voetballers soms kunnen ontploffen na een discutabele penalty, gele of rode kaart of doelpunt. Spelers doen er alles aan om te winnen, theater en emotie horen er nu eenmaal bij. Dat moet je wel snappen. Het lijkt wel alsof ze dat minder aanvoelen."

Van Hulten pleit voor regelwijziging bij VAR

Higler gaf bij Ajax - AZ een onterechte tweede gele kaart aan Penetra en erkende vrijwel direct zijn fout. Alleen zowel hij als de VAR konden deze beslissing niet terugdraaien. Om dit in de toekomst te voorkomen pleit oud-scheidsrechter Jack van Hulten, tegenwoordig waarnemer van scheidsrechters, voor een regelwijzing.

"Ik ben enorm van het principe: het recht moet altijd zegevieren. Daarin kan de VAR een enorme meerwaarde zijn. Laten we dan die middelen ook ten volste benutten! Kijk, in het geval van Ajax - AZ, waar een verkeerde tweede gele kaart wordt getrokken, moet de VAR die overduidelijke misser moeten kunnen rechtzetten. Want daar is de VAR toch voor, grote fouten herstellen? Maar goed, dat bepaalt men in Zürich (bij de IFAB, de internationale spelregelcommissie, red.)."

