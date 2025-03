Opstelling Feyenoord: Van Persie hakt knoop door over vervanger van Read

De opstelling van Feyenoord voor het heenduel in de Champions League tegen Internazionale is bekend. Trainer Robin van Persie heeft door de vele afwezigen flink moeten puzzelen en kiest voor Jeyland Mitchell als de vervanger van de geschorste Givairo Read.

Van Persie moet woensdagavond andermaal een flinke puzzel zien te leggen. Door blessures, niet ingeschreven spelers en één schorsing kan de 41-jarige trainer, die tegen Inter debuteert in de Champions League, geen beroep doen op maar liefst zestien (!) spelers. Zo zijn Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba, Gernot Trauner, Facundo González, Chris-Kévin Nadje, Quinten Timber, Ramiz Zerrouki, In-Beom Hwang, Calvin Stengs en Antoni Milambo geblesseerd. Quillindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo zijn niet ingeschreven, terwijl Read geschorst is. Laatstgenoemde ontving na afloop van de wedstrijd tegen AC Milan een directe rode kaart.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover de lange lijst met afwezigen staat wel de terugkeer van zowel Ayase Ueda als Jakub Moder in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De Japanse spits raakte begin februari tegen Sparta Rotterdam (3-0) geblesseerd, terwijl de Poolse middenvelder afgelopen weekend tegen NEC (0-0) niet fit genoeg was. Ueda zal beginnen op de bank, terwijl Moder terugkeert in de basis.

LEES OOK: Igor Paixão sloeg forse salarissen af: 'Feyenoord was de beste optie'

Timon Wellenreuther zal proberen om tegen Internazionale zijn doel schoon te houden. Achterin kiest Van Persie op rechtsachter dus voor Mitchell als vervanger van de geschorste Read. Hugo Bueno start als linksback en het centrum van Feyenoord wordt gevormd door Thomas Beelen en Dávid Hancko.

Op het middenveld heeft Van Persie door de nodige afwezigen een flinke puzzel te leggen, waardoor Gijs Smal opnieuw op het middenveld start. Naast hem staat Moder, die weer terugkeert van een blessure, terwijl Igor Paixão de meest vooruitgeschoven pion is. Voorin start Julián Carranza, ondanks de terugkeer van Ueda, in de punt van de aanval. De 24-jarige Argentijnse spits, die in de tussenronde voor de beslissende 1-1 zorgde in het uitduel met AC Milan, wordt vanaf de flanken bijgestaan door Anis Hadj Moussa en Ibrahim Osman.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Smal, Moder, Paixão; Hadj Moussa, Carranza, Osman.

Welk resultaat verwacht jij bij Feyenoord - Internazionale? Laden... 31.4% Een overwinning voor Feyenoord 24.3% Een gelijkspel 44.3% Een overwinning voor Internazionale 815 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Stefan de Vrij duidelijk over transfervrije terugkeer bij Feyenoord: 'Eerlijk gezegd...'

Stefan de Vrij laat zich in gesprek met de NOS uit over een mogelijke terugkeer op het oude nest bij Feyenoord.