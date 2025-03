Opstelling Feyenoord: Van Persie kiest voor verrassende oplossing op linksbuiten

De opstelling van Feyenoord voor de return in de Champions League tegen Internazionale is bekend. Trainer Robin van Persie heeft ondanks de terugkeer van wederom flink moeten puzzelen, aangezien aanvaller Igor Paixão maandag op de training geblesseerd uitviel. De Braziliaan wordt vervangen door .

In de achterhoede ziet Van Persie Read dus terugkeren van een schorsing. De achttienjarige rechtsback moest het heenduel uitzitten, nadat hij een rode kaart had gekregen na afloop van de tweede wedstrijd tegen AC Milan. Zijn terugkeer gaat ten koste van Jeyland Mitchell, die weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. Read wordt in de achterhoede vergezeld door Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Gernot Trauner en Facundo González zijn terug bij de wedstrijdselectie, maar beginnen op de bank.

Op het middenveld heeft Van Persie ook te maken met een gigantische waslijst aan afwezigen. Zo kan de oefenmeester niet beschikken over Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Quinten Timber, Chris-Kévin Nadje, In-Beom Hwang, Antoni Milambo en Oussama Targhalline. Laatstgenoemde is niet ingeschreven voor de Champions League. Van Persie sprak vorige week de hoop uit dat hij in Milaan weer zou kunnen beschikken over Hwang en Milambo, maar het tweetal is nog altijd niet aangesloten bij de selectie. Het middenveld van Feyenoord bestaat daardoor uit Jakub Moder, Gijs Smal en Luka Ivanusec

Voorin zijn de keuzes door de blessure van Paixão en de schorsing van Ibrahim Osman ook minimaal geworden. De Ghanees pakte vorige week namelijk een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het duel in het Giuseppe Meazza. In de spits krijgt Ayase Ueda de voorkeur boven Julián Carranza. Hij wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa en Sliti. Voor de achttienjarige aanvaller is het zijn debuut in het Feyenoord-shirt

Internazionale gehavend

Het Internazionale van trainer Simone Inzaghi is net als Feyenoord flink gehavend. Zo kan de oefenmeester van de Nerazzuri niet beschikken over Piotr Zielinski, Federio Dimarco, Matteo Darmian en Nicola Zalewski. Stefan de Vrij en Lautaro Martinez waren twijfelgevallen aan de kant van de Italianen, maar de Oranje-international begint gewoon in de basis, terwijl Martinez op de bank begint.

Opstelling Internazionale: Sommer; Dumfries, Pavard, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto; Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan; Taremi, Thuram.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti.

Welk resultaat verwacht jij bij Internazionale - Feyenoord? Laden... 60% Winst Internazionale 12.5% Een gelijkspel 27.5% Winst Feyenoord 120 stemmen

