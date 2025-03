Dit is waarom Robin van Persie Aymen Sliti laat debuteren tegen Internazionale

maakt in de Champions League-return tegen Internazionale zijn debuut voor Feyenoord. Trainer Robin van Persie was genoodzaakt om te puzzelen vanwege de blessure van Igor Paixão en de schorsing van Ibrahim Osman en de keuze is daarbij gevallen op de achttienjarige linksbuiten. Een keuze die Van Persie voor de camera van Ziggo Sport toelicht.

Allereerst vraagt presentatrice Hélène Hendriks wie Aymen Sliti nou precies is. "Aymen ken ik al een paar jaar", steekt Van Persie van wal. "Ik coachte hem bij de Onder 16 en ik heb hem daarna nog een jaar gecoacht bij de Onder 18. Vanaf de dag dat Aymen binnenkwam bij ons liet hij gewoon zien dat hij heel goed is, dat hij een hele open mindset heeft en dat hij nergens van onder de indruk is."

"Hij speelt het spel en dat is wat hij altijd al heeft gedaan. Dat is ook een van de redenen waarom ik vandaag voor hem kies. Aymen is een liefhebber en hij speelt gewoon het spel. Het maakt hem niets uit of er hier vijftigduizend, zesduizend mensen zitten. Ook vanuit die reden heb ik voor hem gekozen", vervolgt Van Persie.

Zépiqueno Redmond was voor Van Persie ook een optie om de linksbuitenpositie in te vullen, maar viel dus buiten de boot. Of de 41-jarige trainer wel gedacht heeft aan hem? "Redmond is eigenlijk meer een spits, al kan hij ook op links- of rechtsbuiten”, reageert de oefenmeester. “Alleen toen het gisteren gebeurde op de training met Igor (Paixão, red.), moest ik heel snel een keuze maken. Die keuze was binnen een paar seconden wel gemaakt”, besluit Van Persie.

