Van Persie zorgt vlak voor FC Twente - Feyenoord voor verbazing: 'Wat krijgen we nou?'

Robin van Persie zorgt vlak voor de aftrap bij FC Twente - Feyenoord voor verbazing door zijn opmerking over de strijd om de derde plek. De trainer ontkent in een interview met ESPN-journalist Vincent Schildkamp bezig te zijn met de strijd om plek drie.

Check het liveverslag van FC Twente tegen Feyenoord hier

Schildkamp legt Van Persie voor wat het doel van Feyenoord is: 'plek drie'. De trainer van Feyenoord wordt gevraagd hoe hij dat gaat bereiken, maar hij verbaast met zijn antwoord: “Ik ben eigenlijk niet zo heel erg bezig met plek drie of volgend seizoen. Ik ben vooral bezig met iedere dag een stukje beter worden in onze manier van spelen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay onthult 'Sem Steijn-pact' en weet wat Feyenoord moet betalen

“‘Niet bezig met plek drie, wat krijgen we nou?”, reageert ESPN-presentator Pascal Kamperman. Analist Danny Koevermans is het eens: “Raar, een raar verhaal.” “Je hoort juist de laatste tijd in interviews vaak: ‘We willen die derde plaats halen’, en nu zegt hij: ‘We zijn niet bezig met plek drie.’ Vreemd.”

Mede-analist Karim El Ahmadi denkt dat het eventueel ‘trainerspraat’ kan zijn van Van Persie, maar is ook verbaasd over de opmerking: “Als Feyenoord moet je derde worden. Als je niet derde wordt dit seizoen, heb je gewoon een heel slecht seizoen. Feyenoord is gewoon verplicht om derde te worden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay onthult 'Sem Steijn-pact' en weet wat Feyenoord moet betalen

Hans Kraay junior en Mario Been adviseren Feyenoord om zo snel mogelijk werk te maken van de komst van FC Twente-ster Sem Steijn.