Driessen schetst 'doemscenario' voor Feyenoord en wijst naar Ajax

Valentijn Driessen schetst in een video-item van De Telegraaf een 'doemscenario' voor Feyenoord. Het is wat de journalist betreft stikt noodzakelijk dat de ploeg van trainer Robin van Persie zich de komende tijd minimaal verzekert van de derde plaats in de Eredivisie, omdat de inkomsten uit Champions League-voetbal niet gemist kunnen worden.

Feyenoord werd gisteren (dinsdag) in de achtste finales van het miljardenbal uitgeschakeld door Internazionale. Na een 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd in De Kuip trok het gehavende elftal van Van Persie ook in Milaan aan het kortste eind: 2-1. Ondanks de uitschakeling kan Feyenoord terugkijken op een lucratief Champions League-avontuur: de twaalf gespeelde wedstrijden leverden een recordbedrag aan premies en bonussen op.

Driessen vindt de uitschakeling 'geen schande': "Feyenoord heeft op dit ogenblik gewoon te weinig kwaliteit", stelt de journalist. De focus kan in het restant van het seizoen dus volledig op de Eredivisie. De Rotterdammers staan momenteel vijfde, met vijf punten achterstand op nummer drie FC Utrecht - dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. "Van Persie heeft bij zijn aanstelling gezegd dat ze derde moeten worden, maar ook voor Feyenoord is dat heel belangrijk", weet Driessen. "Omdat Feyenoord inmiddels ook wel een Champions League-broek heeft aangetrokken. Dat betekent veel hogere uitgaven dan voorheen, daar moeten dan ook hogere inkomsten tegenover staan. Die zijn alleen maar te halen in de Champions League."

"We hebben bij Ajax gezien wat er kan gebeuren als je twee of drie jaar geen Champions League draait", verwijst de chef voetbal van de ochtendkrant vervolgens op de situatie in Amsterdam. "Dan kan het heel snel bergafwaarts gaan, kun je zodanig in de financiële problemen komen dat je zelfs geld moet lenen om de salarissen te kunnen betalen. Dat is natuurlijk een doemscenario voor Feyenoord, dus die Eredivisie is nu het belangrijkste wat er nog is." Driessen wijst erop dat Feyenoord een allerminst 'makkelijk' programma voor de boeg heeft. In de laatste tien speelronden neemt de ploeg van Van Persie het nog op tegen onder meer FC Twente (uit, 16 maart), Go Ahead Eagles (thuis, 30 maart), AZ (uit, 5 april) en PSV (thuis, 11 mei).

