Verbazing over international van Feyenoord: 'Werkelijk schandalig dat hij is opgeroepen'

Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel vinden het ‘schandalig’ dat is opgeroepen voor het nationale team van Zuid-Korea. Dat vertellen ze in de Podcast Feyenoord van RTV Rijnmond. Hwang is nog maar net terug van een blessure en een oproep voor zijn land is een risico voor Feyenoord, beschrijven de journalisten.

Hwang speelde in de met 2-6 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente voor het eerst in weken weer voor zijn club. Kranenburg is daar blij mee: "Zijn rentree was heel belangrijk voor dit Feyenoord." Kranenburg somt de sterke punten van de Zuid-Koreaan op: "Hij is altijd aanspeelbaar, speelt altijd de juiste ploeggenoten aan. En wat ik ook mooi vind, is dat hij de duels niet schuwt. Ik vind het een fijne speler om erbij te hebben. Hij gaat voorop in de strijd, voorop in de duels en kan ook nog eens goed voetballen.” Kranenburg hoopt dat Hwang ditmaal langer fit blijft.

Die wens brengt de Rijnmond-journalist bij zijn zorgen voorafgaand aan de komende interlandperiode: "Ik vind het werkelijk schandalig dat hij is opgeroepen voor de interlands met Zuid-Korea. Hij heeft in de afgelopen drie maanden amper gespeeld en moet nu alweer de hele wereld overvliegen, terwijl hij pas net terug is."

Van Eersel is het eens met de kritiek van Kranenburg en plaatst de situatie van Hwang in een breder perspectief: "Dit stoort me eigenlijk al jaren. Het kan toch niet zo zijn dat een speler een heel blok wedstrijden bij zijn club niet inzetbaar is en dan wel doodleuk naar de nationale ploeg gaat?” Van Eersel neemt het op voor Feyenoord: “De club betaalt het salaris, soms een godsvermogen, en dan komen ze daarna weer geblesseerd terug. Ik snap dat spelers graag voor hun land willen uitkomen, maar juist daarom moet je ze misschien in bescherming nemen."

