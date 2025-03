Henk de Jong verlengt zijn contract en geeft hoopvolle update over zijn vrouw

Henk de Jong gaat zijn contract verlengen bij SC Cambuur. De hoofdtrainer liet maandagavond nog weten dat hij na het horen van het nieuws dat zijn vrouw ziek is, andere dingen aan zijn hoofd had dan contractverlening. In gesprek met ESPN geeft de Fries een update over de ziekte van zijn vrouw en het tekenen van een nieuw contract.

De Jong vertelt dat zijn vrouw aan borstkanker lijdt en vrijdag geopereerd zal worden. De trainer van SC Cambuur blikt terug op het horen van het nieuws over de ziekte: “Toen, in die situatie met de contractbespreking was het allemaal in een voorstadium. ‘Hoe ver is het?’, dat was hartstikke spannend."

De oud-trainer van De Graafschap heeft hoop op een goede afloop: “We hopen als dit weggehaald wordt - en er komen natuurlijk bestraling en dat soort trajecten achteraan - dat ze een hele goede kans heeft om te herstellen. Dat weten we ondertussen wel.”

De trainer vindt het absoluut niet lomp dat hem ook naar zijn contract gevraagd wordt, want ‘dat zijn de dingen die in de wereld gebeuren’. “Mijn vrouw is een schat van een vrouw en heel lief, maar ook heel nuchter. Ons werk gaat ook door, dat is ook voor ons gezin.”

Ondanks de nuchtere blik van De Jong en zijn vrouw zette hij de onderhandelingen voor een nieuw contract tijdelijk stop: “Het speelt weleens in je koppie. Ik ben stapelgek op mijn vrouw. Daarom had ik het even teruggezet, maar we hebben goede gesprekken daarover.” De Jong maakt er geen geheim van dat de contractverlenging doorgaat: “Vandaag of morgen zal dat wel naar buiten komen. Daar hoef ik niet over te liegen.”

