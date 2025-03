Spanje in rep en roer: bondscoach De la Fuente laat 'beste Spaanse voetballer van dit moment' buiten zijn selectie

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft voor nogal wat opschudding gezorgd door Isco buiten zijn selectie te laten voor het tweeluik met het Nederlands elftal in de kwartfinales van de Nations League. De aanvallende middenvelder speelde op 10 juni 2019 zijn laatste interland voor Spanje, maar is bezig aan een uitstekend seizoen bij Real Betis. Veel Spanjaarden hadden hem daarom bij de groep verwacht, maar De la Fuente heeft dus anders besloten. En daar is zeker niet iedereen over te spreken.

Isco stond jaren geleden te boek als een van de grootste talenten in het Spaanse voetbal. Real Madrid nam hem in de zomer van 2013 voor een bedrag van dertig miljoen euro over van Málaga. In dienst van de Koninklijke won Isco alles wat er te winnen viel. Zo legde hij liefst vijfmaal beslag op de eindzege van de Champions League. Isco was bovendien een smaakmaker in de nationale ploeg. Zo dribbelde hij er tijdens het Wereldkampioenschap van 2018 in Rusland nog lustig op los, al kon hij daarmee niet voorkomen dat de wereldkampioen van 2010 al in de achtste finales werd uitgeschakeld door het gastland.

Artikel gaat verder onder video

Na dat toernooi ging het echter bergafwaarts met de aanvallende middenvelder. Isco kwam bij Real Madrid steeds minder aan spelen toe. In de zomer van 2022 verkaste hij transfervrij naar Sevilla. Zijn periode in bij die club werd geen daverend succes. Isco vertrok een paar maanden later alweer uit het Ramon Sanchez Pizjuan en tekende in de zomer van 2023 een contract bij Real Betis. Bij de andere club uit Sevilla is hij helemaal opgebloeid. Na een prima eerste seizoen bij Real Betis is hij in de huidige jaargang een van de smaakmakers op de Spaanse velden. Een kuitbeenbreuk hield hem weliswaar maanden aan de kant, maar sinds zijn rentree tovert hij er op los. Na achttien duels staat de teller op acht doelpunten en vier assists, waarvan twee goals en evenveel assists in de Conference League.

LEES OOK: Oranje gewaarschuwd, niet alleen voor Yamal maar ook een andere Spanjaard: 'De beste op zijn positie'

🇪🇸🪄 Isco has 7 goal contributions in his last 5 games for Real Betis…



• ⚽️🅰️ vs Vitoria

• ❌ vs Las Palmas

• ⚽️ vs Vitoria

• ⚽️🅰️ vs Real Madrid

• ⚽️⚽️ vs Getafe



In fantastic form. 🙌 pic.twitter.com/zPUmXV7qDZ — EuroFoot (@eurofootcom) March 14, 2025

Niet in de Spaanse selectie

In Spanje hield men al rekening met een uitverkiezing voor de nationale ploeg, maar De la Fuente heeft Isco dus buiten zijn selectie gelaten voor het tweeluik met het Nederlands elftal in de kwartfinales van de Nations League. “Ondanks een uitstekend seizoen en het verschijnen in alle voorspellingen voor een oproep voor het nationale team, is Isco Alarcón uiteindelijk buiten de selectie gelaten die Luis de la Fuente vanmorgen aankondigde voor de volgende twee wedstrijden van La Roja. Betis-fans waren enthousiast over een terugkeer in het nationale team, aangezien hij op dit punt in het seizoen ook een van de meest in vorm zijnde Spaanse middenvelders is”, zo schrijft Marca. “Isco heeft acht doelpunten en vier assists in achttien wedstrijden voor Betis sinds zijn terugkeer van een blessure, cijfers die gelijk zijn aan de beste Isco ooit, cruciaal voor de comeback van Betis in LaLiga en in de Conference League.”

LEES OOK: Spaanse bondscoach beducht voor 'superspelers' Oranje: 'Zullen ons EK-niveau moeten halen'

Ook op de site van Sport maakt Isco onderdeel uit van het lijstje opvallende afwezigen bij de nationale ploeg. “Real Betis is nog sterker geworden sinds het herstel van de in Málaga geboren Isco. Nadat een gebroken kuitbeen hem zes maanden aan de kant hield, is Isco weer helemaal Isco en Heliópolis (een wijk in Sevilla, red.) is volledig toegewijd aan zijn magie”, zo klinkt het. Op social media begrijpt men er dan ook niets van dat Isco niet is opgeroepen door De la Fuente. “Wat moet Isco nog meer doen om opgeroepen te worden voor het nationale team?”, vraagt ene Fran Martínez zich af op X. Na zijn uitstekende optreden tegen Vitória SC in de Conference League werd de dribbelaar zelfs nog ‘de beste Spaanse voetballer’ genoemd. “Ik vind het jammer dat Isco niet is opgeroepen voor het Spaanse nationale team. Hij is waarschijnlijk de beste Spaanse middenvelder op dit moment”, zo schrijft iemand.

Zijn werkgever Real Betis slingerde niet lang na de bekendmaking van de Spaanse selectie een veelzeggende tweet de wereld in. Real Betis plaatste op X een foto van een juichende Isco, met daarbij een groen hartje.